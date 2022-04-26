Все средства, полученные по монетизации трека и клипа, исполнительница передаст нашим военным. Даже во время войны украинские артисты находят время на творчество, улучшают моральный дух поклонников с помощью песен.
Важно "Океан Эльзы" посвятил песню Мариуполю и бойцам "Азова": проникновенный трек к слезам
SLAVIA выпустила песню о войне в Украине
Во время войны возрождается украинская культура. Она получает новое дыхание. Мы возвращаемся к старому и развиваем новое, показываем миру свою уникальность. Именно Украина становится колыбелью свободы и нового вздоха для Европы.
Украина – нация героев и борцов. Большие испытания только для великих наций. Высокая свобода предоставляется высокой ценой. Пройдя через глубокие страдания, Украина получит новое дыхание и светлую перспективу,
– прокомментировала SLAVIA.
SLAVIA – "Стоп, война": смотрите видео онлайн
Песни о войне в Украине
- Виталий Козловский выпустил щемящую песню "Інша весна" и снял клип у разрушенных домов.
- The Hardkiss презентовали трек "Як ти?" , в котором рассказали о жестокой войне
- Ivan Navi с бандуристкой KRUTЬ возродили стрелковую песню "Журавлі" , которую посвятили всем погибшим на войне.