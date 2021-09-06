Стомилася, що мене асоціюють із болячками, – Євгенія Власова про повернення у шоу-бізнес

Участь української співачки Євгенії Власової в танцювальному проєкті здивувала багатьох. Попри неоднозначні заяви про повернення у шоу-біз, артистка рада вийти на паркет "Танців з зірками". Вона стомилась від того, що її ім'я асоціюється тільки з хворобою.

Яскраве відкриття проєкту "Танці з зірками" для багатьох українських знаменитостей стало викликом. Для української співачки Євгенії Власової вихід на паркет став своєрідним поверненням у шоу-бізнес після 10-річної паузи.

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Відверте зізнання Євгенії Власової

Співачка розповіла, що їй насправді було важко подолати хворобу та відновитися після неї. Танцювати перед глядачами після таких труднощів – неймовірна перемога для зірки.

Після страшної операції, де з 10 виживає 1… Я пам'ятаю, як я у махровому халаті не могла і кроку зробити. Було складно підіймати покривало, не те, що зараз танцювати. Це очманіло, що я можу танцювати,

– поділилась Євгенія Власова.

"Я дуже стомилася від того, що мене асоціюють із болячками. Просто за спиною я чую: "А, це та, яка ледь не вмерла", "Та, яка розлучилася", "Та, у якої був рак". Це витримати нереально", – зізналась виконавиця.

Євгенія Власова додала, що її хвороба погано вплинула й на доньку. Їй хотілося б, щоб дівчину не запитували про стан здоров'я зіркової матусі, а говорили про її успіхи та досягнення.

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Виступ Власової на "Танцях з зірками"

Партнером артистки виявився Макс Леонов – переможець минулого сезону та колишній партнер Санти Дімопулос.

У першому випуску пара станцювала романтичний квікстеп. Їхній виступ розчулив Катерину Кухар – вона навіть встала та обійняла зірку.

"Я пишаюся вами. Я розумію, як багато у вас зараз на кону. Ви отримали вже такий джек-пот – Макса, але він зараз грає для вас як плюс, так і мінус. Тому що у квікстепі ви дещо розгубилися. Тож я бажаю, щоб ви зібрали усі свої сили, проявили свій характер бійця і показали справжню себе", – зауважила Катерина Кухар.

Водночас судді додали, що в танці не вистачило вогню. Тож парі поставили 15 балів.