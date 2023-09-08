За 5 хвилин до зустрічі з президентом: Стівен Фрай повторив знамените фото Олени Зеленської

Британський актор та письменник Стівен Фрай зустрівся з Володимиром Зеленським. Перед цим він зробив фото на сходах Офісу Президента.

Британський актор та письменник Стівен Фрай кілька днів тому завітав до України, щоб провести Саміт перших леді й джентльменів. 7 вересня він приїхав в Офіс Президента.

До слова Білий костюм та символічна брошка: Олена Зеленська відкрила Саміт перших леді й джентльменів

Стівен Фрай повторив фото Зеленської

За кілька хвилин до зустрічі з президентом Стівен Фрай зробив фото на сходах будівлі. Цей кадр нагадав відоме фото Олени Зеленської зі зйомки для Vogue, яке гучно обговорювалося в мережі.



Стівен Фрай повторив фото Зеленської / Колаж

Чим відома світлина першої леді

У липні минулого року Олена Зеленська знялась для Vogue. На обкладинці було фото першої леді на сходинках Офісу Президента. Вона постала у простому одязі, без укладки й макіяжу та в маскулінній позі.

Світлину обговорило чимало людей у соціальних мережах і багато хто обурився, що перша леді постала не у звичному "жіночному образі". На її підтримку й на засудження стереотипів стало чимало публічних і не тільки жінок, які запустили флешмоб #sitlikeagirl.

Стівен Фрай зустрівся з Зеленським

Ведучий також поділився кадрами з зустрічі з президентом. Фрай назвав Володимира Зеленського своїм new bestie – новим найкращим другом.

У нас була чудова розмова. Свого часу мені пощастило зустрічатися з кількома світовими лідерами, але з жодним із них я не відчував такого миттєвого зв'язку. Не заздрю тяжкості відповідальності на його плечах і навантаженню, яке йому випало. Слава Україні,

– написав Стівен Фрай.