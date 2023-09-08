Британский актер и писатель Стивен Фрай несколько дней назад посетил Украину, чтобы провести Саммит первых леди и джентльменов. 7 сентября он приехал в офис Президента.

К слову Белый костюм и символическая брошь: Елена Зеленская открыла саммит первых леди и джентльменов

Стивен Фрай повторил фото Зеленской

За несколько минут до встречи с президентом Стивен Фрай сделал фото на лестнице здания. Этот кадр напомнил известное фото Елены Зеленской со съемки для Vogue, которое громко обсуждалось в сети.



Стивен Фрай повторил фото Зеленской / Коллаж

Чем известна фотография первой леди

В июле прошлого года Елена Зеленская снялась для Vogue. На обложке было фото первой леди на ступенях Офиса Президента. Она предстала в простой одежде, без укладки и макияжа и в маскулинной позе.

Фотографию обсудили многие люди в социальных сетях и многие возмутились, что первая леди предстала не в привычном "женственном образе". В ее поддержку и на осуждение стереотипов стало немало публичных и не только женщин, запустивших флешмоб #sitlikeagirl.

Стивен Фрай встретился с Зеленским

Ведущий также поделился кадрами по встрече с президентом. Фрай назвал Владимира Зеленского своим new bestie – новым лучшим другом.

У нас был отличный разговор. В свое время мне удалось встретиться с несколькими мировыми лидерами, но ни с одним из них я не чувствовал такой мгновенной связи. Не завидую тяжести ответственности на его плечах и выпавшей ему нагрузке. Слава Украине,

– написал Стивен Фрай.