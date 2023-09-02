Постійно підтримує Україну: відомий британський актор і письменник стане ведучим Саміту в Києві
2 вересня 2023, 10:54Читать новость на русском
Джерело:Саміт перших леді та джентльменів
У Києві 6 вересня пройде черговий Саміт перших леді та джентльменів. Ведучим події стане легендарний британський актор, телеведучий та письменник Стівен Фрай. Знаменитість постійно підтримує Україну.
Про це повідомили організатори Саміту. Темою події буде ментальне здоров’я українців.
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Вперше ведучим Саміту перших леді та джентльменів стане Стівен Фрай. Організатори зазначили, що актор та телеведучий постійно підтримує Україну у війні, про що свідчать його інтерв'ю з гостями.
Крім того, він допомагав українцям пережити зиму разом з ініціативою ShelterBox, що збирала пожертви на теплий одяг та ремонт пошкоджених домівок.
Що відомо про Стівена Фрая
- Це англійський письменник та актор, популярність якому принесли насамперед ролі у британських комедійних телесеріалах, таких як "Чорна Гадюка", "Шоу Фрая і Лорі", "Джівс і Вустер".
- Також він грав у фільмах "Пісочна людина", "Жадібність", "Це гріх", "Завзяті шахраї" та багато інших.
- Додамо, що Стівен Фрай підтримує низку ініціатив та організацій, що працюють з військовослужбовцями, людьми з втратою слуху, людьми з втратою зору, людьми з біполярним розладом, людьми з лейкемією, ЛГБТ-спільнотою.