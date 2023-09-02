Постійно підтримує Україну: відомий британський актор і письменник стане ведучим Саміту в Києві

У Києві 6 вересня пройде черговий Саміт перших леді та джентльменів. Ведучим події стане легендарний британський актор, телеведучий та письменник Стівен Фрай. Знаменитість постійно підтримує Україну.

Про це повідомили організатори Саміту. Темою події буде ментальне здоров’я українців.

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Вперше ведучим Саміту перших леді та джентльменів стане Стівен Фрай. Організатори зазначили, що актор та телеведучий постійно підтримує Україну у війні, про що свідчать його інтерв'ю з гостями.

Крім того, він допомагав українцям пережити зиму разом з ініціативою ShelterBox, що збирала пожертви на теплий одяг та ремонт пошкоджених домівок.

Що відомо про Стівена Фрая