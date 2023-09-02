Про це повідомили організатори Саміту. Темою події буде ментальне здоров’я українців.

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Вперше ведучим Саміту перших леді та джентльменів стане Стівен Фрай. Організатори зазначили, що актор та телеведучий постійно підтримує Україну у війні, про що свідчать його інтерв'ю з гостями.

Крім того, він допомагав українцям пережити зиму разом з ініціативою ShelterBox, що збирала пожертви на теплий одяг та ремонт пошкоджених домівок.

Що відомо про Стівена Фрая