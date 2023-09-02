Про це повідомили організатори Саміту. Темою події буде ментальне здоров’я українців.
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Вперше ведучим Саміту перших леді та джентльменів стане Стівен Фрай. Організатори зазначили, що актор та телеведучий постійно підтримує Україну у війні, про що свідчать його інтерв'ю з гостями.
Крім того, він допомагав українцям пережити зиму разом з ініціативою ShelterBox, що збирала пожертви на теплий одяг та ремонт пошкоджених домівок.
Що відомо про Стівена Фрая
- Це англійський письменник та актор, популярність якому принесли насамперед ролі у британських комедійних телесеріалах, таких як "Чорна Гадюка", "Шоу Фрая і Лорі", "Джівс і Вустер".
- Також він грав у фільмах "Пісочна людина", "Жадібність", "Це гріх", "Завзяті шахраї" та багато інших.
- Додамо, що Стівен Фрай підтримує низку ініціатив та організацій, що працюють з військовослужбовцями, людьми з втратою слуху, людьми з втратою зору, людьми з біполярним розладом, людьми з лейкемією, ЛГБТ-спільнотою.