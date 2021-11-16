Стилістка розповіла, чому вона боролась з режисерами "Україна має талант" за вбрання Мішиної
Джерело:Новое Время
Кожного ефіру зірка Ксенія Мішина одягає для шоу "Україна має талант" приголомшливі образи, які приковують увагу глядачів. В останньому випуску акторка приміряла бежеве боді з намистом, що створювало ефект голого тіла. Блискітки, на жаль, не сподобались режисерам шоу.
Для 4 випуску шоу "Україна має талант" Ксенії Мішиній підібрали жіночний та дещо спокусливий look: бежеве боді з високою горловиною, довгу спідницю з розрізом на стегні від українського бренду Arutiunova. А поверх боді можна було побачити розкішне кольє з чорними каменями від українського бренду Giva My Jewelry.
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За словами стилістки Олени Савченко, режисери шоу не хотіли, аби Ксенія одягала таке вбрання, оскільки кольє могло давати відблиски у камери. Але все вдалось "на ура".
Ксенія Мішина в шоу "Україна має талант" / Фото СТБ
"Намисто – це моя любов, тому що я практично боролася за нього. Режисери переживали, що можуть бути відблиски від прикраси, а це українські майстри роблять таку красу. Це намисто у сучасному розумінні. Образ тут дуже жіночний, з глибоким розрізом – показує всі переваги Ксенії та підкреслює її вузьку талію. Тут боді з рукавичками, що надає ефекту голого тіла, на яке ми одягли прикрасу. Проте образ не виглядає відвертим", – прокоментувала стилістка, яка одягає Ксенію для різних шоу.
Інші вбрання Ксенії для шоу
Пропонуємо переглянути й інші стильні образи Ксенії Мішиної на кастингах "Україна має талант":
Ксенія Мішина / Фото СТБ
Ксенія Мішина / Фото СТБ
Ксенія Мішина / Фото СТБ
Ксенія Мішина / Фото СТБ