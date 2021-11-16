Для 4 выпуска шоу "Україна має талант" Ксении Мишиной подобрали женственный и несколько соблазнительный look: бежевое боди с высокой горловиной, длинную юбку с разрезом на бедре от украинского бренда Arutiunova. А поверх боди можно было увидеть роскошное колье с черными камнями от украинского бренда Giva My Jewelry.

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По словам стилистки Елены Савченко, режиссеры шоу не хотели, чтобы Ксения надевала такой наряд, поскольку колье могло давать блики в камеры. Но все удалось "на ура".



Ксения Мишина в шоу "Україна має талант" / Фото СТБ

"Ожерелье – это моя любовь, потому что я практически боролась за него. Режиссеры переживали, что могут быть блики от украшения, а это украинские мастера делают такую красоту. Это ожерелье в современном понимании. Образ здесь очень женственный, с глубоким разрезом – показывает все достоинства Ксении и подчеркивает ее узкую талию. Здесь боди с перчатками, что придает эффект голого тела, на которое мы надели украшение. Однако образ не выглядит откровенным", – прокомментировала стилистка, которая одевает Ксению для различных шоу.

Другие наряды Ксении для шоу

Предлагаем посмотреть и другие стильные образы Ксении Мишиной на кастингах "Україна має талант":



Ксения Мишина / Фото СТБ



Ксения Мишина / Фото СТБ



Ксения Мишина / Фото СТБ



Ксения Мишина / Фото СТБ