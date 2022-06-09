Стежте за інстаграмом, – соліст Kalush Orchestra про весілля з коханою

Соліст Kalush Orchestra Олег Псюк вже понад рік зустрічається з дівчиною Олександрою. Вони познайомилися в інстаграмі, вже живуть разом та будують спільне майбутнє. Що пара думає про весілля – дізнавайтеся далі.

Їхня історія кохання розвивалася дуже швидко. Вони місяць домовлялися зустрітися і це відбулося в перший день весни, в Києві. Вже через 2 тижні після знайомства Олег привіз Олександру в Калуш, де познайомив з батьками.

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Як Олег Псюк познайомився з коханою

Олександра підписалася на сторінку Олега в інстаграмі після виходу треку "Зорі". А вперше побачила його в Буковелі, де відпочивала за батьками. Псюк приїхав в Буковель, а Олександра вже збиралася повертатися додому. У нього в інстаграмі було опитування і дівчина відписала, що хотіла б зустрітися і їй шкода, що розминулися.

Через два дні Олег несподівано відписав їй і вони домовилися зустрітися в Києві. Через коронавірус зустріч часто відкладалася, але згодом їм все-таки вдалося познайомитися. Це сталося в перший день весни.

Познайомилися, як у кращому фільмі, знятому голлівудським режисером… В інстаграмі,

– з усмішкою сказав Олег.



Олег Псюк з коханою / Фото з інстаграму Олександри Білобров

Закохані вже живуть разом, сварок у побуті майже не виникає. Олександра підтримує домашній затишок, готує смачні вечері, за якими парі вдається відпочити після важких робочих днів.

Це круте відчуття родинного затишку за смачною вечерею, і вся втома за день зникає. Але були періоди, коли його місяцями не було вдома, він їздив у тури, то навіть додому не хотілось бігти. Зараз він теж у турі за кордоном, де збирає кошти на допомогу Україні. Дуже сумую за ним і чекаю на зустріч,

– поділилася Білобров.

Як і кожна пара, Олег та Олександра сваряться, однак серйозних конфліктів між закоханими немає. Дівчина зізналася, що вона перша йде на примирення, коли виникають якісь непорозуміння. Після перемоги гурту Kalush Orchestra на Євробаченні-2022 збільшилася кількість концертів, тому закоханим часто доводиться розлучатися. Олександра сумує, коли Олега немає поруч, але зазначила, що й до конкурсу концертів було багато, тому вони вже пройшли цей етап.



Олег Псюк з коханою / Фото з інстаграму Олександри Білобров

Чи планують закохані зіграти весілля

Олег Псюк лаконічний у відповіді щодо шлюбу з обраницею. Наразі про такі плани він не розповідає: "Особисте життя на те й особисте, щоб планувати його вдвох. Стежте за інстаграмом".

Нагадаємо, Олександра підтримувала коханого на Євробаченні-2022 в Турині. Вона разом з Олегом та всією Україною щиро раділа цій важливій перемозі.