Ставились як до худоби, – Катерині Реп'яховій відмовляли в авіаперельоті через візу біженки

Дружина Віктора Павліка з сином і мамою покинула Україну. Наразі вона не повідомляє, куди саме прибула, але в Туреччині дівчині відмовляли в авіаперельоті через візу біженки.

Катерина Реп'яхова через місяць після початку війни вирішила покинути Україну. Вона проїхала Угорщину, Словаччину, Чехію, Німеччину й відправилася далі.

До теми Дружина Віктора Павліка поїхала за кордон: у якій країні зараз Катерина Реп'яхова з сином

Дружині Павліка відмовляли в авіаперельоті Блогерка вийшла на зв'язок з аеропорту Стамбула. Звідти вона повідомила, що їх з сином не хотіли впускати в літак. А все через те, що Катерина мала візу біженки, яку в Туреччині раніше не бачили.

Ми пережили пекло. Моя дитина в житті стільки не плакала. Нас не хотіли садити на літак прямо через свою тупість. І ставилися до нас, як до худоби. І їм все одно, що у нашій країні війна і ми з дитиною. Турки!

– емоційно розповіла Катерина.

Реп'яхову відправили в офіс, де вона мала все з'ясувати. У Стамбулі величезний аеропорт, а блогерка з маленькою дитиною на руках, часу на посадку – обмаль: "Вони не хотіли нас садити. Я кричала, просила розібратися. А вони не хотіли робити цього. Це пекло".

Зіркову матусю з дитиною впустили в літак лише після скандалу. Наразі вона прибула в пункт призначення, пройшла тестування на коронавірус. Скоро Катерина розсекретить, у якій країні перебуватиме під час війни в Україні.

Пригоди Катерини Реп'яхової в Стамбулі / Скриншот інстаграм-сторіз блогерки