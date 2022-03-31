Екатерина Репяхова спустя месяц после начала войны решила покинуть Украину. Она проехала Венгрию, Словакию, Чехию, Германию и отправилась дальше.

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Жене Павлика отказывали в авиаперелете Блогерка вышла на связь из аэропорта Стамбула. Оттуда она сообщила, что их с сыном не хотели пускать в самолет. А все потому, что Екатерина имела визу беженки, которую в Турции раньше не видели.

Мы пережили ад. Мой ребенок в жизни столько не плакал. Нас не хотели сажать на самолет прямо из-за своей тупости. И относились к нам, как к скоту. И им все равно что в нашей стране война и мы с ребенком. Турки!

– эмоционально рассказала Екатерина.

Репяхову отправили в офис, где она должна была все выяснить. В Стамбуле огромный аэропорт, а блогерки с маленьким ребенком на руках, времени на посадку – мало: "Они не хотели нас сажать. Я кричала, просила разобраться. А они не хотели делать этого. Это ад".

Звездную маму с ребенком впустили в самолет только после скандала. В настоящее время она прибыла в пункт назначения, прошла тестирование на коронавирус. Скоро Екатерина рассекретит, в какой стране будет находиться во время войны в Украине.