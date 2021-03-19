Старший син Анджеліни Джолі та Бреда Пітта дав свідчення проти батька, – ЗМІ

Джерело:Us Weekly
Боротьба голлівудського експодружжя за дітей триває вже понад чотири роки. Напередодні нового слухання Анджеліна Джолі надала докази домашнього насилля з боку Бреда Пітта. Проти зіркового батька виступив і старший син Меддокс. Він вже дав свідчення і відмовився від прізвища Пітт.
У п'ятницю, 12 березня, Анджеліна Джолі подала до суду документи, в яких звинуватила ексчоловіка в домашньому насильстві. У паперах вказано, що шестеро спільних дітей колишнього подружжя також готові запропонувати докази проти зіркового татка Бреда Пітта. Першим це зробив 19-річний Меддокс.
Важливо Анджеліна Джолі має докази домашнього насилля з боку Бреда Пітта, – ЗМІ
Як повідомили інсайдери, старший син Анджеліни Джолі та Бреда Пітта став на бік матері та дав показання проти свого батька. Він також виступ з вимогою змінити прізвище Пітт на Джолі в усіх офіційних документах. Хлопець прагне стати Меддокс Джолі.
Меддокс вже давав свідчення в триваючих суперечках про опіку, і це не дуже приємно для Бреда. Він відмовився використовувати прізвище Пітта в документах, вказавши натомість лише Джолі. Меддокс хоче офіційно змінити своє прізвище на Джолі,
– йдеться в джерелі.
Зазначимо, що місяцем раніше від прізвища батька відмовилася й донька Шайло. Щоправда, зміни стосуються лише секретного акаунту дівчинки в соцмережах. У ньому вона змінила прізвище з Джолі-Пітт на Джолі. Варто додати, що Анджеліна Джолі зумисне підігріває конфлікт з колишнім чоловіком, залучаючи до шлюборозлучного процесу дітей.
"За останні чотири з половиною роки Анджеліна подала низку заяв, які були розглянуті судом і визнані необгрунтованими. Анджеліна і раніше використовувала дітей, щоб образити Бреда Пітта, і зараз це схожа поведінка. Цей витік документів був зроблений, щоб нашкодити Бреду", – заявили інсайдери, близькі до актора.