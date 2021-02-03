Старший син Анджеліни Джолі показав велике татуювання кобри на торсі: фото

В американської акторки Анджеліни Джолі є близько 20 татуювань. Вже 2 тату зробив її старший син Меддокс: кобру на торсі та малюнок на лівій руці.

Джерело: Vogue UK

Нещодавно мережею розлетілась новина про відверте інтерв'ю знаменитої голлівудської акторки Анджеліни Джолі. Вона знялась у фотосесії, показала свій будинок, а також розповіла про дітей.

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Старший син Джолі має татуювання

19-річчний Меддокс Джолі-Пітт теж позував для фотозйомки зі своєю зірковою матусею. Їх сфотографували у ванній кімнаті, коли Анджеліна Джолі займалась зачіскою сина. Він позував перед камерою, сидячи на стільці з оголеним торсом.

Меддокс засвітив велике татуювання у вигляді кобри, зроблене на боці. А на лівій руці хлопця був помітний інший, трохи менший малюнок.



Анджеліна Джолі з сином Меддоксом / Фото Vogue UK

Ймовірно, що важливу роль у цьому відіграла сама акторка – у неї є близько 20 татуювань. Це здебільшого буддистські мантри, а також дати народження дітей.

Також Vogue показали кадр з молодшими дітьми Джолі. Захара, Нокс та Вів'єн на світлині зображені у саду, за обіднім столом.



Анджеліна Джолі з дітьми / Фото Vogue UK

Анджеліна Джолі розповіла, що її діти мають різні культури. Тому вони багато вчаться один від одного та дізнаються більше про світ. Окрім того, акторка намагається бути другом для своїх дітей.

"Я обожнювала той час, коли вони були малюками. Але мені також дуже подобається сидіти з ними ночами і базікати про все на світі. Люблю зависати з ними, а вони сміються наді мною. Втім, так і повинно бути... Взагалі вони знають мене з різних сторін. Зараз вже всі мої діти досягли моменту, коли розуміють – в мені немає нічого особливого, я просто старша і бажаю їм тільки найкращого", – поділилась Джолі.