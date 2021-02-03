У американской актрисы Анджелины Джоли около 20 татуировок. Уже 2 тату сделал ее старший сын Мэддокс: кобру на торсе и рисунок на левой руке.

Источник: Vogue UK

Недавно по сети разлетелась новость об откровенном интервью знаменитой голливудской актрисы Анджелины Джоли. Она снялась в фотосессии, показала свой дом, а также рассказала о детях.

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У старшего сына Джоли есть татуировка

19-летний Мэддокс Джоли-Питт тоже позировал для фотосъемки со своей звездной матерью. Их сфотографировали в ванной комнате, когда Анджелина Джоли занималась прической сына. Он позировал перед камерой, сидя на стуле с обнаженным торсом.

Мэддокс засветил большую татуировку в виде кобры, сделанную на боку. А на левой руке парня был заметен другой, чуть меньший рисунок.



Анджелина Джоли с сыном Мэддоксом / Фото Vogue UK

Вероятно, что важную роль в этом сыграла сама актриса – у нее есть около 20 татуировок. Это по большей части буддистские мантры, а также даты рождения детей.

Также Vogue показали кадр с младшими детьми Джоли. Захара, Нокс и Вивьен на фотографии изображены в саду, за обеденным столом.



Анджелина Джоли с детьми / Фото Vogue UK

Анджелина Джоли рассказала, что у ее детей разные культуры. Поэтому они много учатся друг от друга и узнают больше о мире. Кроме того, актриса старается быть другом для своих детей.

"Я обожала то время, когда они были малышами. Но мне также очень нравится сидеть с ними по ночам и болтать обо всем на свете. Люблю зависать с ними, а они смеются надо мной. Впрочем, так и должно быть... Вообще они знают меня с разных сторон. Сейчас уже все мои дети достигли момента, когда понимают – во мне нет ничего особенного, я просто старшая и желаю им только самого лучшего", – поделилась Джоли.