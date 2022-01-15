"Старий Хоттабич": Потап у Мексиці відростив бороду та нарвався на критику в мережі
Джерело:інстаграм Потапа
Український репер Потап відпочиває з Настею Каменських у Мексиці. За час відпустки чоловік відростив бороду, але коли показався у новому іміджі фанам, то нарвався на критику.
Українське зіркове подружжя – Настя Каменських та Потап близько тижня відпочивають у Мексиці. Весь час вони приділяють довгоочікуваній відпустці, тому дуже рідко діляться спільними фото.
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Потап відростив бороду в Мексиці
Днями Потап і Настя Каменських поділилися з шанувальниками рідкісними фото з відпочинку. Знаменитості позували у повсякденному вбранні.
Співачка позувала перед камерою у чорних широких штанах та білому топі з декольте з чорним гороховим принтом. Вона доповнила образ сумкою та стриманою зачіскою.
Репер Потап постав у біло-сірих штанах з принтом та фіолетовій футболці. Також чоловік змінив імідж – відростив бороду.
Настя Каменських і Потап / Фото з інстаграму зірки
Настя Каменських і Потап / Фото з інстаграму зірки
Щоправда, фани не оцінили новий зовнішній вигляд продюсера. Потапа розкритикували у коментарях під фото:
- "Поруч з такою красунею чоловік має бути доглянутим. Невже важко поголитися?";
- "Старий Хоттабич";
- "Старенький";
- "Потап уже сивий";
- "На діда схожий, нехай бороду збриє";
- "У мене таке враження, що Потапу вже років 50";
- "Льошо, побрийся".
Зауважимо, у коментарях є й позитивні коментарі, де прихильники захоплюються парою:
- "Ваша пара просто супер";
- "Красиві";
- "Круто";
- "Пупсики";
- "Хороша ви пара!".