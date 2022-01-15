"Старий Хоттабич": Потап у Мексиці відростив бороду та нарвався на критику в мережі

Український репер Потап відпочиває з Настею Каменських у Мексиці. За час відпустки чоловік відростив бороду, але коли показався у новому іміджі фанам, то нарвався на критику.

Українське зіркове подружжя – Настя Каменських та Потап близько тижня відпочивають у Мексиці. Весь час вони приділяють довгоочікуваній відпустці, тому дуже рідко діляться спільними фото.

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Потап відростив бороду в Мексиці

Днями Потап і Настя Каменських поділилися з шанувальниками рідкісними фото з відпочинку. Знаменитості позували у повсякденному вбранні.

Співачка позувала перед камерою у чорних широких штанах та білому топі з декольте з чорним гороховим принтом. Вона доповнила образ сумкою та стриманою зачіскою.

Репер Потап постав у біло-сірих штанах з принтом та фіолетовій футболці. Також чоловік змінив імідж – відростив бороду.



Настя Каменських і Потап / Фото з інстаграму зірки



Настя Каменських і Потап / Фото з інстаграму зірки

Щоправда, фани не оцінили новий зовнішній вигляд продюсера. Потапа розкритикували у коментарях під фото:

"Поруч з такою красунею чоловік має бути доглянутим. Невже важко поголитися?";

"Старий Хоттабич";

"Старенький";

"Потап уже сивий";

"На діда схожий, нехай бороду збриє";

"У мене таке враження, що Потапу вже років 50";

"Льошо, побрийся".

Зауважимо, у коментарях є й позитивні коментарі, де прихильники захоплюються парою: