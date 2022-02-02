Справжнє кохання не потребує нічого у відповідь, – Віктор Винник в інтерв'ю до Дня закоханих

Новорічно-різдвяний час позаду. Ялинкові гілки та барвисті вогники змінюються на сердечка, а різдвяні янголи – на амурів… Напередодні Дня всіх закоханих ми поспілкувались з фронтменом гурту "МЕРІ" Віктором Винником.

Ми поговорили про концерт, який відбудеться 13 лютого у Центрі Довженка у Львові, творчі плани, виконання пісні "Батько наш Бандера", хейт та кохання у мережі.

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Незабаром Ви презентуватимете святкову програму до Дня всіх закоханих. Тому почнемо з найголовнішого питання шанувальників: чого чекати на концерті? Якими хітами потішите глядачів і чи будуть прем’єри?

Наш виступ у Львові на День всіх закоханих вже став традиційним. Якщо свято закоханих – то це Львів. Для мене це однозначно і, думаю, багато людей зі мною погодяться. Місто і його неповторна атмосфера спонукають до кохання і недаремно закохані пари з всієї України приїжджають провести це свято саме у Львові. Європейська столиця кохання – Париж, а у нас – Львів!

Щодо програми концерту, то я її ще не знаю. Завжди кажу – "живий" концерт тому і живий, бо кожна наступна пісня виникає спонтанно, залежно від того який зв'язок склався між артистом-виконавцем і публікою. Зрозуміло, що будуть перевірені десятиліттям хіти. Також потішимо шанувальників прем'єрами. До Дня Валентина ми презентуємо відеороботу на пісню "Бути з тобою" з альбому "Снайпери-амури". Це проста історія з чітким посилом. Мені дуже до вподоби ця робота. Відзняли її ми ще восени (я знову став режисером кліпу) і зовсім скоро буде прем’єра.



Гурт "МЕРІ" дасть концерт у Львові / Фото пресслужби

Продовжуючи про кохання… Яка романтична пісня з репертуару є у Вас улюбленою, знаковою для творчості чи особистого життя?

Тем для творчості – загалом небагато, і основною темою є кохання. Таких пісень достатньо і в мене – "Снайпери-амури", Miss", "Кіс на біс", та й зрештою – "Ромео", яка стала однією з наших візитівок. Без неї не обходиться жоден концерт. Більшість пісень про любов ми виконаємо на майбутньому концерті.

Улюбленої пісні в мене все ж немає. Я є автором всіх пісень і всі вони мені по-своєму близькі.

Кохання – одна з вічних тем для творчості. Про нього писали і будуть писати. Як, на Вашу думку, створити оригінальний продукт у цій ніші? Як написати небанальну пісню про кохання?

Гарне питання! Секрет полягає в тому, що немає ніяких секретів. Кохання – це те, що щиро. Це те, що не потребує нічого у відповідь. Кохають просто так, а не за щось! Якщо воно надумане, чи має якісь інші цілі, ніж просто кохання – це вже фальшива нота... Так само в пісні. Можна використати слово "люблю" і "кохаю" 300 разів, але це не спрацює – має бути невловимий момент щирості, який ввімкне магію. Є такі пісні, коли їх слухають закохані люди, виникає переконання, що ця пісня про них і для них. Я думаю, це тому, що авторам вдалось в момент написання і виконання бути щирими. Це така сила, яка може побороти абсолютно все!

Віктор Винник і МЕРІ – Miss: дивитись відео онлайн

Сучасний світ вносить корективи і у стосунки. Все частіше кохання зароджується і розвивається віртуально. Ваші думки щодо цього? Добре це чи погано? Чи маєте особистий досвід знайомства у мережі?

Я з того покоління, яке користувалось паперовими листами і поштою. Надіслати електронне повідомлення – це мить, а тоді ти чекав дні, тижні, хвилювався… Були свої плюси. Своїми здобутками я, на жаль чи на щастя, не можу похвалитися. Але знаю людей, які завдяки мережі познайомились та створили сім’ї.

Речі, які зближують людей – позитивні речі. Але я б закликав не переходити в абсолютний віртуал… Віртуал таїть в собі загрози – люди часто починають плутати життя, плутати емоції. Варто пам’ятати, що є віртуальний світ, але ми живемо в реальному.

Який найромантичніший подарунок на День святого Валентина можете пригадати?

Вже багато років цей день ми проводимо на концертах, тому наш подарунок – це наша творчість, наші пісні.

Поділіться Вашим плейлистом, який точно створить романтичний настрій!

Це дуже відносно. В якому настрої людина слухає музику – на такий настрій музика і буде працювати. Але якщо в загальному говорити, то пригадується моя юність, яка була у 90-х. Тоді дуже популярними були рок-балади SCORPIONS. Без них не обходилась жодна дискотека. Якщо повільний танець – то це балада SCORPIONS.

Віктор Винник і МЕРІ – музика рок: дивитись відео онлайн

Продовжимо розмову про соцмережі. Ваш гурт активно веде сторінку у фейсбуці. Один з останніх дописів, напевно, став найпопулярнішим. Йдеться про Вашу інтерпретацію пісні "Батько наш Бандера". Відео зібрало понад 11 тисяч вподобань та майже тисячу коментарів. Ця пісня була даниною флешмобу? Як ставитесь загалом до цього явища?

Родзинка у тому, що я не брав участі у флешмобі. Ні зараз, ні кілька місяців тому, коли "Батько наш Бандера" заполонив тікток. 1 січня – день народження Степана Андрійовича Бандери. І тому я опублікував свою інтерпретацію. Я не очікував, що відео отримає такий розголос. Скажу більше – в такому форматі пісня вже прозвучала на недавньому концерті в Києві. У Львові шанувальники зможуть її почути на концерті 13 лютого. Це дуже добре, що пісні такого плану отримують широке розповсюдження. Це означає, що, як нація, ми не спимо. А хто спить, той, можливо, пробудиться.

"Батько наш Бандера" викликала хвилю коментарів. Не обійшлося без хейту. Як реагуєте? Які Ваші думки про це явище?

Дійсно, там було доволі багато хейтерів і це прекрасно! Це дозволяє побачити реальний світ. Бо ми живемо у своїх акаунтах, своїх "бульбашках", підбираємо коло однодумців і може здаватися, що весь світ навколо такий. Насправді – ні, це не так… Було багато російських ботів, які писали своє бачення. Аналізую те, що вони написали, і мене абсолютно не дивує, що війна в нашій державі триває так багато років. В цих коментарях бачимо глибинну думку росіян, які не вважають, що ми, українці і Україна, маємо право на незалежність. Це теж прекрасно, аби зрозуміти, що це за люди, що це за народ. І як з ними комунікувати.

Неприємно, що є дуже багато "вати" – реальних українських дописувачів, які також мають свої погляди на наш національно-визвольний рух. Але ми і це "перемелемо", адже ми – активна меншість і зуміємо витягнути країну з війни.

Віктор Винник і МЕРІ – Я з України: дивитись відео онлайн

І про творчість… Як пройшов минулий 2021 рік? Які плани на найближчий час і загалом на новий 2022 рік? Коли чекати нових концертних програм і зокрема презентації альбому "Снайпери-амури"?

Щодо презентації альбому "Снайпери-амури". Це доволі сумно. Була презентація в Києві і шкода, що не вдалось цього зробити у Львові.

У планах є випуск платівки з піснями за всі часи, які не увійшли в офіційні альбоми. Також в роботі наступний альбом, який мав бути шостим, а стане відповідно сьомим. Він вже майже готовий. Але щось конкретно планувати важко. Ми на порозі нового локдауну, тому продовжуємо жити за обставинами.



Віктор Винник і гурт "МЕРІ" дає концерт / Фото пресслужби

Автор: Вікторія Химинець