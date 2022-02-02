Мы поговорили о концерте, который состоится 13 февраля в Центре Довженко во Львове, творческих планах, исполнении песни "Батько наш Бандера", хейте и любви в сети.

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Скоро Вы будете презентовать праздничную программу ко Дню всех влюбленных. Поэтому начнем с самого главного вопроса поклонников: чего ждать на концерте? Какими хитами порадуете зрителей и будут ли премьеры?

Наше выступление во Львове в День всех влюбленных уже стало традиционным. Если праздник влюбленных – это Львов. Для меня это однозначно, и, думаю, многие со мной согласятся. Город и его неповторимая атмосфера побуждают к любви, и недаром влюбленные пары со всей Украины приезжают провести этот праздник во Львове. Европейская столица любви – Париж, а у нас – Львов!

Что касается программы концерта, то я ее еще не знаю. Всегда говорю – "живой" концерт потому и живой, потому что каждая следующая песня возникает спонтанно, в зависимости от того, какая связь сложилась между артистом-исполнителем и публикой. Понятно, что будут проверенные десятилетием хиты. Также порадуем поклонников премьерами. Ко Дню Валентина мы представим видеоработу на песню "Бути з тобою" из альбома "Снайпери-амури". Это простая история с четким посылом. Мне очень нравится эта работа. Сняли ее мы еще осенью (я снова стал режиссером клипа), и совсем скоро будет премьера.



Группа "МЕРІ" даст концерт во Львове / Фото пресс-службы

Продолжая о любви… Какая романтическая песня из репертуара у Вас любимая, знаковая для творчества или личной жизни?

Тем для творчества, в общем-то, немного, и основная тема – любовь. Таких песен хватает и у меня – "Снайпери-амури", Miss", "Кіс на біс", да и, в конце концов, "Ромео", которая стала одной из наших визиток. Без нее не обходится ни один концерт. Большинство песен о любви мы исполним на предстоящем концерте.

Любимой песни у меня все же нет. Я автор всех песен, и все они мне по-своему близки.

Любовь – одна из вечных тем для творчества. О ней писали и будут писать. Как, по-вашему, создать оригинальный продукт в этой нише? Как написать небанальную песню о любви?

Хороший вопрос! Секрет состоит в том, что нет никаких секретов. Любовь – это то, что искренне. Это то, что не требует ничего в ответ. Любят просто так, а не за что-то! Если оно надумано, если есть какие-то другие цели, чем просто любовь – это уже фальшивая нота... Так же в песне. Можно использовать слово "люблю" 300 раз, но это не сработает – должен быть неуловимый момент искренности, который включит магию. Есть такие песни, когда их слушают влюбленные люди, возникает вера, что эта песня о них и для них. Я думаю, это потому, что авторам удалось в момент написания и исполнения быть искренними. Это такая сила, которая может побороть все!

Виктор Винник и МЕРІ – Miss: смотреть видео онлайн

Современный мир вносит коррективы в отношения. Все чаще любовь зарождается и развивается виртуально. Ваши мнения на этот счет? Хорошо ли это или плохо? Есть ли у вас личный опыт знакомства в сети?

Я из того поколения, которое пользовалось бумажными письмами и почтой. Отправить электронное сообщение – это мгновение, а тогда ты ждал дни, недели, волновался… Были свои плюсы. Своими достижениями я, к сожалению или к счастью, не могу похвастаться. Но знаю людей, которые благодаря сети познакомились и создали семью.

Вещи, которые сближают людей – положительные вещи. Но я бы призвал не переходить в абсолютный виртуал… Виртуал таит в себе угрозы – люди часто начинают путать жизнь, путать эмоции. Следует помнить, что есть виртуальный мир, но мы живем в реальном.

Какой романтичный подарок на День святого Валентина можете вспомнить?

Уже много лет мы проводим этот день на концертах, поэтому наш подарок – это наше творчество, наши песни.

Поделитесь Вашим плейлистом, который точно создаст романтический настрой!

Это очень относительно. В каком настроении человек слушает музыку – на такое настроение музыка и будет работать. Но если вообще говорить, то вспоминается моя юность, которая была в 90-х. Тогда очень популярны были рок-баллады SCORPIONS. Без них не обходилась ни одна дискотека. Если медленный танец – это баллада SCORPIONS.

Виктор Винник и МЕРІ – музыка рок: смотреть видео онлайн

Продолжим разговор о соцсетях. Ваша группа активно ведет страницу в фейсбуке. Одно из последних сообщений, наверное, стало самым популярным. Речь идет о Вашей интерпретации песни "Батько наш Бандера". Видео собрало более 11 тысяч избраний и почти тысячу комментариев. Эта песня была данью флешмоба? Как относитесь в целом к ​​этому явлению?

Изюминка в том, что я не участвовал во флешмобе. Ни сейчас, ни несколько месяцев назад, когда "Батько наш Бандера" заполонил тикток. 1 января – день рождения Степана Андреевича Бандеры. И потому я опубликовал свою интерпретацию. Я не ожидал, что видео получит такую ​​огласку. Скажу больше – в таком формате песня уже прозвучала на недавнем концерте в Киеве. Во Львове поклонники смогут услышать ее на концерте 13 февраля. Это очень хорошо, что песни такого плана получают широкое распространение. Это значит, что как нация мы не спим. А кто спит, возможно, проснется.

"Батько наш Бандера" вызвала волну комментариев. Не обошлось без хейта. Как реагируете? Какие ваши мысли об этом явлении?

Действительно, там было много хейтеров и это прекрасно! Это позволяет увидеть реальный мир. Потому что мы живем в своих аккаунтах, своих "пузырях", подбираем круг единомышленников, и может казаться, что весь мир вокруг такой. На самом деле – нет, это не так… Было много русских ботов, писавших свое видение. Анализирую то, что они написали, и меня совершенно не удивляет, что война в нашем государстве длится так много лет. В этих комментариях мы видим глубинное мнение россиян, которые не считают, что мы, украинцы и Украина, имеем право на независимость. Это тоже прекрасно, чтобы понять, что это за люди, это за народ. И как с ними общаться.

Неприятно, что есть очень много "ваты" – реальных украинских корреспондентов, также имеющих свои взгляды на наше национально-освободительное движение. Но мы и это "перемелем", ведь мы – активное меньшинство, и сумеем вытащить страну из войны.

Виктор Винник и МЭРИ – Я з України: смотреть видео онлайн

И о творчестве… Как прошел прошлый 2021 год? Какие планы на ближайшее время и в целом на новый 2022 год? Когда ждать новых концертных программ и, в частности, презентации альбома "Снайпери-амури"?

Относительно презентации альбома "Снайпери-амури". Это довольно грустно. Была презентация в Киеве, и жаль, что не удалось это сделать во Львове.

В планах выпуск пластинки с песнями за все времена, не вошедшими в официальные альбомы. Также в работе следующий альбом, который должен быть шестым, а станет, соответственно, седьмым. Он уже почти готов. Но что-то конкретно планировать тяжело. Мы на пороге нового локдауна, поэтому продолжаем жить по обстоятельствам.

Виктор Винник и группа "МЕРІ" дает концерт / Фото пресс-службы

Дополнительно: концерт Виктора Винника и "Мері" состоится 13 февраля 2022 года в Центре Довженко на Сыхове в 19:00, город Львов.

За билетами – сюда.

Автор: Виктория Химинец