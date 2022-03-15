До концерту на підтримку українських лікарів долучилися майже 40 українських виконавців. Організаторами стали канал MED+ та співзасновник Національної музичної премії Yuna Павло Шилько.

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Українські зірки подякували лікарям

Сьогодні лікарі – бійці медичного фронту. Медики невтомно рятують наших військових та цивільних громадян, які страждають у війні з Росією. Також надають планове лікування, допомагають дітям народжуватися на світ, дбають абсолютно про всіх. Вони допомагають навіть пораненим окупантам, яких їхні земляки залишають помирати. Бо українські лікарі не ділять людей на хороших і поганих, вони просто виконують свій обов'язок.

До онлайн-концерту на підтримку українських медиків долучилися такі знаменитості: Святослав Вакарчук, Монатік, Юлія Саніна, Артем Пивоваров, Віктор Павлік, Олександра Заріцька, Руслана, Наталія Могилевська, Олег Собчук, Павло Зібров, Христина Соловій, Ольга Сумська, Володимир Остапчук, Марія Єфросиніна, Потап, Катерина Осадча, Юрій Горбунов та багато інших.

Вони не лише заспівали, а й подякували медикам за їхню працю. Ця війна вже принесла декілька нових пісень, які мотивують не здаватися та боротися далі. І таких пісень точно стане ще більше. Зовсім скоро вся країна співатиме про перемогу над російськими окупантами.

Медпрацівники – справжні герої України. Цей відеоконцерт – подяка їм за все, що вони роблять для нашої країни в ці найскладніші часи. Українські зірки своїми звертаннями та піснями щиро підтримують всіх лікарів, хто зараз рятує життя,

– прокоментував Павло Шилько.

Відеоконцерт для українських медиків: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, зіркове подружжя Потапа і Насті Каменських презентувало надзвичайно зворушливу патріотичну пісню "Я – Україна". Продюсер написав текст, а його дружина заспівала. Зараз кожен робить все можливе, щоб наблизити країну до перемоги. Боротьба на культурному фронті також є надзвичайно важливою.