Bad Bunny заслухали до дір: Spotify оголосив найпопулярніших артистів і треки 2022 року

Популярна стримінгова платформа Spotify назвала артистів, пісні та альбоми, які 2022 року слухали найбільше. На диво, з 2021 змінилося мало. Уже третій рік поспіль найпрослуховуванішим артистом став репер Bad Bunny з Пуерто-Ріко.

Цікаво, що раніше жоден інший артист не досягнув такого успіху на Spotify, як 28-річний Bad Bunny. На його рахунку 18,5 мільярда прослуховувань. У спину йому дихає американська поп-ікона Тейлор Свіфт, яка підкорила світ своїм десятим студійним альбомом Midnights.

Рейтинг Spotify за 2022 рік

Найпопулярніші виконавці світу

Bad Bunny Тейлор Свіфт Дрейк The Weeknd BTS

Найпопулярніші пісні світу

Гаррі Стайлз – As It Was Glass Animals – Heat Waves Laroi – Stay the Kid Bad Bunny feat. Chencho Corleone – Me Porto Bonito Bad Bunny – Tití Me Preguntó

Важливо! Кліп на найпопулярнішу пісню 2022 року зняла українка Таня Муіньо! За відео на вірусний трек Гаррі Стайлза As It Was її знову висунули на Греммі в категорії "Найкраще музичне відео". Це вже друга номінація Тані Муіньо. 2021 року її видовищний кліп MONTERO для Lil Nas X претендував на статуетку "Найкраще відео", але не переміг.

Гаррі Стайлз – As It Was: дивіться відео онлайн

Найпопулярніші альбоми світу

Bad Bunny – Un Verano Sin Ti Гаррі Стайлз – Harry's House Olivia Rodrigo – Sour Ед Ширан – "=" Doja Cat – Planet Her

Найвірусніші виконавці світу

Тейлор Свіфт The Weeknd Bad Bunny BTS Лана Дель Рей

Найпопулярніші тексти пісень світу

Glass Animals – Heat Waves Конан Грей – Heather The Walters – I Love You So Лана Дель Рей – Summertime Sadness Keane – Somewhere Only We Know

Нагадаємо, починаючи з 2016 року Spotify кожен грудень називає виконавців, пісні та альбоми, які були найбільш популярні у світі. Стрімінгова платформа також традиційно інформує користувачів про їхні "музичні звички". Ця ідея закріпилася на Spotify після того, як меломани почали шерити свої рейтинги у соцмережах.