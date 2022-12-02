Bad Bunny заслухали до дір: Spotify оголосив найпопулярніших артистів і треки 2022 року
Джерело:Spotify
Популярна стримінгова платформа Spotify назвала артистів, пісні та альбоми, які 2022 року слухали найбільше. На диво, з 2021 змінилося мало. Уже третій рік поспіль найпрослуховуванішим артистом став репер Bad Bunny з Пуерто-Ріко.
Цікаво, що раніше жоден інший артист не досягнув такого успіху на Spotify, як 28-річний Bad Bunny. На його рахунку 18,5 мільярда прослуховувань. У спину йому дихає американська поп-ікона Тейлор Свіфт, яка підкорила світ своїм десятим студійним альбомом Midnights.
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Рейтинг Spotify за 2022 рік
Найпопулярніші виконавці світу
- Bad Bunny
- Тейлор Свіфт
- Дрейк
- The Weeknd
- BTS
Найпопулярніші пісні світу
- Гаррі Стайлз – As It Was
- Glass Animals – Heat Waves
- Laroi – Stay the Kid
- Bad Bunny feat. Chencho Corleone – Me Porto Bonito
- Bad Bunny – Tití Me Preguntó
Важливо! Кліп на найпопулярнішу пісню 2022 року зняла українка Таня Муіньо! За відео на вірусний трек Гаррі Стайлза As It Was її знову висунули на Греммі в категорії "Найкраще музичне відео". Це вже друга номінація Тані Муіньо. 2021 року її видовищний кліп MONTERO для Lil Nas X претендував на статуетку "Найкраще відео", але не переміг.
Гаррі Стайлз – As It Was: дивіться відео онлайн
Найпопулярніші альбоми світу
- Bad Bunny – Un Verano Sin Ti
- Гаррі Стайлз – Harry's House
- Olivia Rodrigo – Sour
- Ед Ширан – "="
- Doja Cat – Planet Her
Найвірусніші виконавці світу
- Тейлор Свіфт
- The Weeknd
- Bad Bunny
- BTS
- Лана Дель Рей
Найпопулярніші тексти пісень світу
- Glass Animals – Heat Waves
- Конан Грей – Heather
- The Walters – I Love You So
- Лана Дель Рей – Summertime Sadness
- Keane – Somewhere Only We Know
Нагадаємо, починаючи з 2016 року Spotify кожен грудень називає виконавців, пісні та альбоми, які були найбільш популярні у світі. Стрімінгова платформа також традиційно інформує користувачів про їхні "музичні звички". Ця ідея закріпилася на Spotify після того, як меломани почали шерити свої рейтинги у соцмережах.