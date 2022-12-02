Bad Bunny заслухали до дір: Spotify оголосив найпопулярніших артистів і треки 2022 року

2 грудня 2022 , 09:26
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Джерело:

Spotify

Популярна стримінгова платформа Spotify назвала артистів, пісні та альбоми, які 2022 року слухали найбільше. На диво, з 2021 змінилося мало. Уже третій рік поспіль найпрослуховуванішим артистом став репер Bad Bunny з Пуерто-Ріко.

Цікаво, що раніше жоден інший артист не досягнув такого успіху на Spotify, як 28-річний Bad Bunny. На його рахунку 18,5 мільярда прослуховувань. У спину йому дихає американська поп-ікона Тейлор Свіфт, яка підкорила світ своїм десятим студійним альбомом Midnights.

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Рейтинг Spotify за 2022 рік

Найпопулярніші виконавці світу

  1. Bad Bunny
  2. Тейлор Свіфт
  3. Дрейк
  4. The Weeknd
  5. BTS

Найпопулярніші пісні світу

  1. Гаррі Стайлз – As It Was
  2. Glass Animals – Heat Waves
  3. Laroi – Stay the Kid
  4. Bad Bunny feat. Chencho Corleone – Me Porto Bonito
  5. Bad Bunny – Tití Me Preguntó

Важливо! Кліп на найпопулярнішу пісню 2022 року зняла українка Таня Муіньо! За відео на вірусний трек Гаррі Стайлза As It Was її знову висунули на Греммі в категорії "Найкраще музичне відео". Це вже друга номінація Тані Муіньо. 2021 року її видовищний кліп MONTERO для Lil Nas X претендував на статуетку "Найкраще відео", але не переміг. 

Гаррі Стайлз – As It Was: дивіться відео онлайн 

Найпопулярніші альбоми світу

  1. Bad Bunny – Un Verano Sin Ti
  2. Гаррі Стайлз – Harry's House
  3. Olivia Rodrigo – Sour
  4. Ед Ширан – "="
  5. Doja Cat – Planet Her

Найвірусніші виконавці світу

  1. Тейлор Свіфт
  2. The Weeknd
  3. Bad Bunny
  4. BTS
  5. Лана Дель Рей

Найпопулярніші тексти пісень світу

  1. Glass Animals – Heat Waves
  2. Конан Грей – Heather
  3. The Walters – I Love You So
  4. Лана Дель Рей – Summertime Sadness
  5. Keane – Somewhere Only We Know

Нагадаємо, починаючи з 2016 року Spotify кожен грудень називає виконавців, пісні та альбоми, які були найбільш популярні у світі. Стрімінгова платформа також традиційно інформує користувачів про їхні "музичні звички". Ця ідея закріпилася на Spotify після того, як меломани почали шерити свої рейтинги у соцмережах.

Автор: Марина Джура