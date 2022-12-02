Bad Bunny заслушали до дыр: Spotify объявил самых популярных артистов и треки 2022 года
Источник:Spotify
Популярная стриминговая платформа Spotify назвала артистов, песни и альбомы, которые в 2022 году слушали больше всего. Удивительно, но с 2021 изменилось мало. Уже третий год самым прослушиваемым артистом стал рэпер Bad Bunny из Пуэрто-Рико.
Интересно, что раньше ни один другой артист не добился такого успеха на Spotify, как 28-летний Bad Bunny. На его счету 18,5 миллиарда прослушиваний. В спину ему дышит американская поп-иконка Тейлор Свифт, покорившая мир своим десятым студийным альбомом Midnights.
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Рейтинг Spotify за 2022 год
Самые популярные исполнители мира
- Bad Bunny
- Тейлор Свифт
- Дрейк
- The Weeknd
- BTS
Самые популярные песни мира
- Гарри Стайлз – As It Was
- Glass Animals – Heat Waves
- Laroi – Stay the Kid
- Bad Bunny feat. Chencho Corleone – Me Porto Bonito
- Bad Bunny – Tití Me Preguntó
Важно! Клип на самую популярную песню 2022 сняла украинка Таня Муиньо! За видео на вирусный трек Гарри Стайлза As It Was ее снова выдвинули на Грэмми в категории "Лучшее музыкальное видео". Это уже вторая номинация Тани Муиньо. В 2021 году ее зрелищный клип MONTERO для Lil Nas X претендовал на статуэтку "Лучшее видео", но не победил.
Гарри Стайлз – As It Was: смотрите видео онлайн
Самые популярные альбомы мира
- Bad Bunny – Un Verano Sin Ti
- Гарри Стайлз – Harry's House
- Olivia Rodrigo – Sour
- Эд Ширан – "="
- Doja Cat – Planet Her
Самые вирусные исполнители мира
- Тейлор Свифт
- The Weeknd
- Bad Bunny
- BTS
- Лана Дель Рэй
Самые популярные тексты песен мира
- Glass Animals – Heat Waves
- Конан Грей – Heather
- The Walters – I Love You So
- Лана Дель Рэй – Summertime Sadness
- Keane – Somewhere Only We Know
Напомним, начиная с 2016 года Spotify каждый декабрь называет исполнителей, песни и альбомы, наиболее популярные в мире. Стриминговая платформа также традиционно информирует пользователей об их "музыкальных привычках". Эта идея закрепилась на Spotify после того, как меломаны начали шерить свои рейтинги в соцсетях.