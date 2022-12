Bad Bunny заслушали до дыр: Spotify объявил самых популярных артистов и треки 2022 года

Популярная стриминговая платформа Spotify назвала артистов, песни и альбомы, которые в 2022 году слушали больше всего. Удивительно, но с 2021 изменилось мало. Уже третий год самым прослушиваемым артистом стал рэпер Bad Bunny из Пуэрто-Рико.

Интересно, что раньше ни один другой артист не добился такого успеха на Spotify, как 28-летний Bad Bunny. На его счету 18,5 миллиарда прослушиваний. В спину ему дышит американская поп-иконка Тейлор Свифт, покорившая мир своим десятым студийным альбомом Midnights.

Рейтинг Spotify за 2022 год

Самые популярные исполнители мира

Bad Bunny Тейлор Свифт Дрейк The Weeknd BTS

Самые популярные песни мира

Гарри Стайлз – As It Was Glass Animals – Heat Waves Laroi – Stay the Kid Bad Bunny feat. Chencho Corleone – Me Porto Bonito Bad Bunny – Tití Me Preguntó

Важно! Клип на самую популярную песню 2022 сняла украинка Таня Муиньо! За видео на вирусный трек Гарри Стайлза As It Was ее снова выдвинули на Грэмми в категории "Лучшее музыкальное видео". Это уже вторая номинация Тани Муиньо. В 2021 году ее зрелищный клип MONTERO для Lil Nas X претендовал на статуэтку "Лучшее видео", но не победил.

Гарри Стайлз – As It Was: смотрите видео онлайн

Самые популярные альбомы мира

Bad Bunny – Un Verano Sin Ti Гарри Стайлз – Harry's House Olivia Rodrigo – Sour Эд Ширан – "=" Doja Cat – Planet Her

Самые вирусные исполнители мира

Тейлор Свифт The Weeknd Bad Bunny BTS Лана Дель Рэй

Самые популярные тексты песен мира

Glass Animals – Heat Waves Конан Грей – Heather The Walters – I Love You So Лана Дель Рэй – Summertime Sadness Keane – Somewhere Only We Know

Напомним, начиная с 2016 года Spotify каждый декабрь называет исполнителей, песни и альбомы, наиболее популярные в мире. Стриминговая платформа также традиционно информирует пользователей об их "музыкальных привычках". Эта идея закрепилась на Spotify после того, как меломаны начали шерить свои рейтинги в соцсетях.