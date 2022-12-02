Bad Bunny заслушали до дыр: Spotify объявил самых популярных артистов и треки 2022 года

2 декабря 2022 , 09:26
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Источник:

Spotify

Популярная стриминговая платформа Spotify назвала артистов, песни и альбомы, которые в 2022 году слушали больше всего. Удивительно, но с 2021 изменилось мало. Уже третий год самым прослушиваемым артистом стал рэпер Bad Bunny из Пуэрто-Рико.

Интересно, что раньше ни один другой артист не добился такого успеха на Spotify, как 28-летний Bad Bunny. На его счету 18,5 миллиарда прослушиваний. В спину ему дышит американская поп-иконка Тейлор Свифт, покорившая мир своим десятым студийным альбомом Midnights.

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Рейтинг Spotify за 2022 год

Самые популярные исполнители мира

  1. Bad Bunny
  2. Тейлор Свифт
  3. Дрейк
  4. The Weeknd
  5. BTS

Самые популярные песни мира

  1. Гарри Стайлз – As It Was
  2. Glass Animals – Heat Waves
  3. Laroi – Stay the Kid
  4. Bad Bunny feat. Chencho Corleone – Me Porto Bonito
  5. Bad Bunny – Tití Me Preguntó

Важно! Клип на самую популярную песню 2022 сняла украинка Таня Муиньо! За видео на вирусный трек Гарри Стайлза As It Was ее снова выдвинули на Грэмми в категории "Лучшее музыкальное видео". Это уже вторая номинация Тани Муиньо. В 2021 году ее зрелищный клип MONTERO для Lil Nas X претендовал на статуэтку "Лучшее видео", но не победил.

Гарри Стайлз – As It Was: смотрите видео онлайн

Самые популярные альбомы мира

  1. Bad Bunny – Un Verano Sin Ti
  2. Гарри Стайлз – Harry's House
  3. Olivia Rodrigo – Sour
  4. Эд Ширан – "="
  5. Doja Cat – Planet Her

Самые вирусные исполнители мира

  1. Тейлор Свифт
  2. The Weeknd
  3. Bad Bunny
  4. BTS
  5. Лана Дель Рэй

Самые популярные тексты песен мира

  1. Glass Animals – Heat Waves
  2. Конан Грей – Heather
  3. The Walters – I Love You So
  4. Лана Дель Рэй – Summertime Sadness
  5. Keane – Somewhere Only We Know

Напомним, начиная с 2016 года Spotify каждый декабрь называет исполнителей, песни и альбомы, наиболее популярные в мире. Стриминговая платформа также традиционно информирует пользователей об их "музыкальных привычках". Эта идея закрепилась на Spotify после того, как меломаны начали шерить свои рейтинги в соцсетях.

Автор: Марина Джура