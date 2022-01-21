Зірковий бомонд обожнює мандрівки з комфортом. Однією зі знаменитостей, які подорожують на приватних літаках, є Кім Кардашян. Навіть під час польоту зірка встигає зробити фото та показати стильний образ.

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Повсякденний look Кім Кардашян

Світська левиця завжди виглядає бездоганно. Вона диктує тренди мільйонам шанувальниць у різних куточках світу. Навіть для перельоту Кім обирала стильне вбрання. Вона позувала на камеру в обтислому комбінезоні сірого кольору. Вбрання гарно підкреслило пишні груди та апетитні сідниці Кардашян. Поверх одягнула сіру кофту, яку не застібала.

Зірка обожнює трендове взуття, тому цього разу обрала сіро-чорні кросівки. Волосся вона розпустила, а на обличчя не наносила косметику. Це рідкісне фото, де можна побачити знаменитість у природному вигляді.



Кім Кардашян у спортивному одязі / Фото з інстаграму світської левиці

Нещодавно Кім Кардашян демонструвала трендовий зимовий look. Вона опублікувала фото, на якому зображена в чорному боді, темно-коричневих лосинах і чоботах-колготках денімового відтінку.