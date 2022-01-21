Звездный бомонд обожает путешествия с комфортом. Одной из знаменитостей, путешествующих на частных самолетах, является Ким Кардашян. Даже во время полета звезда успевает сделать фото и показать стильный образ.

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Повседневный look Ким Кардашян

Светская львица всегда выглядит безупречно. Она диктует тренды миллионам поклонниц в разных уголках мира. Даже для перелета Ким выбирала стильный наряд. Она позировала на камеру в обтягивающем комбинезоне серого цвета. Наряд хорошо подчеркнул пышную грудь и аппетитные ягодицы Кардашьян. Поверх надела серую кофту, которую не застегивала.

Звезда обожает трендовую обувь, поэтому на этот раз выбрала серо-черные кроссовки. Волосы она распустила, а на лицо не наносила косметику. Это редкое фото, где можно увидеть знаменитость в естественном виде.



Ким Кардашян в спортивной одежде / Фото из инстаграма светской львицы

Недавно Ким Кардашян демонстрировала трендовый зимний look. Она опубликовала фото, на котором запечатлена в черном боди, темно-коричневых лосинах и сапогах-колготках денимового оттенка.