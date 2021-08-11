Спокус багато, – Юрій Нікітін зізнався, чи мав інтимні стосунки з підопічними

53-річний Юрій Нікітін продюсував одних з найкрасивіших дівчат українського шоу-бізнесу – Дашу Астаф'єву з Nikita, Славу Камінську з "НеАнгелів". За його словами, спокус було багато. Чи були в них інтимні стосунки, дізнавайтеся далі.

Юрій Нікітін не став відповідати на провокативне запитання прямо. Натомість зізнався, що спокуси перед сексуальними підопічними не раз заганяли його в неприємні ситуації.

До теми Ми терпіли, – Дмитро Коляденко поділився зізнанням про інтимне життя з Іриною Білик

Можливо, продюсер мав на увазі ревнощі дружини Ольги Горбачової, а можливо, сімейні скандали, котрі виникали на тлі його близькості зі співачками.

Спокус дуже багато. І через такі спокуси в мене було багато різних неприємних моментів у житті. Ці спокуси, загалом, до них і призвели,

– поділився Юрій Нікітін.

Однак знаменитість запевнив, що красиві підопічні більше не створюють йому проблем. З віком він навчився вгамовувати сексуальний потяг.

"Просто перестав звертати увагу на спокуси. Я сказав, що для мене це більше не спокуса. Для мене це робота, і нічого, крім роботи. Напевно, я просто виріс, став старшим", – пояснив Юрій Нікітін.

Нагадаємо, після розпаду гурту "НеАнгели" Юрій Нікітін зізнавався, що його підопічним пропонували інтим за гроші, однак ані артистки, ані продюсерський центр ніколи не погоджувалися. Найбільшу суму давали за Дашу Астаф'єву – від 50 до 100 тисяч доларів.