Соблазнов много, – Юрий Никитин признался, вступал ли в интимные отношения с подопечными

53-летний Юрий Никитин продюсировал одних из самых красивых девушек украинского шоу- бизнеса – Дашу Астафьеву из Nikita, Славу Каминскую из "НеАнгелов". По его словам, соблазнов было много. Были ли у них интимные отношения, узнавайте дальше.

Юрий Никитин не стал отвечать на провокационный вопрос прямо. Зато признался, что искушения перед сексуальными подопечными не раз загоняли его в неприятные ситуации.

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Возможно, продюсер имел в виду ревность жены Ольги Горбачевой, а возможно и семейные скандалы, которые возникали на фоне его близости с певицами.

Соблазнов очень много. И из-за таких искушений у меня было много разных неприятных моментов в жизни. Эти соблазны, в общем, к ним и привели,

– поделился Юрий Никитин.

Однако знаменитость заверил, что красивые подопечные больше не создают ему проблем. С возрастом он научился усмирять сексуальное влечение.

"Просто перестал обращать внимание на искушения. Я сказал, что для меня это больше не соблазн. Для меня это работа и ничего кроме работы. Наверное, я просто вырос, стал старше", – пояснил Юрий Никитин.

Напомним, после распада группы "НеАнгелы" Юрий Никитин признавался, что его подопечным предлагали интим за деньги, однако ни артистки, ни продюсерский центр никогда не соглашались. Наибольшую сумму давали Даше Астафьевой – от 50 до 100 тысяч долларов.