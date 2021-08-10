Відомий шоумен та хореограф Дмитро Коляденко одному з телеканалів поділився зізнанням про інтимні стосунки зі співачкою Іриною Білик. Пара прожила у цивільному шлюбі близько 3 років.

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Дмитро Коляденко про перший секс з Іриною Білик

До перших інтимних стосунків закохана пара поставилась дуже серйозно. Заради здоров'я Ірини Дмитро не був проти медичної перевірки.

Ми вирішили, що коли у нас кохання, можна почекати й перевіритись. І мене її особистий водій відвіз до медичного центру, де я здав аналізи. Мало того, ми чекали на результати 2 тижні. Уявляєте, наскільки все серйозно!

– розповів Коляденко

"Ми терпіли й нічого страшного. І заради кохання я готовий на все. Я просто не люблю презервативи, тому бережу себе і партнерку. Я люблю, щоб було з коханням і без будь-якої хімії. Але для цього потрібно здавати аналізи й чекати на результати", – додав шоумен.

Дмитро Коляденко також поділився, що зараз пара зберігає дружні стосунки. Він називає артистку своєю подругою.

Зазначимо, що Дмитро Коляденко негативно ставиться до колишнього чоловіка Ірини Білик. Артистка розлучилась з Асланом Ахмадовим через те, що він не приїздив до неї та сина у період пандемії. Шоумен наголосив, що йшов би пішки, аби побачити рідних.

Однак повертатися до Білик він не планує: "Де гарантія, що я знову не викидатиму диванів, знову не буду різати картини, знову не ревнуватиму? Мені здається, краще розпочати нове життя і мені, і Ірі. Дружити можна в будь-якій ситуації. Ось дружити я хочу з нею", – розповів Дмитро Коляденко