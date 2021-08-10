Буває по-різному, – Тоня Матвієнко про суддівство на "Співають всі"

Співачка Тоня Матвієнко стала суддею нового проєкту "Співаю всі!", який вже через декілька тижнів стартуватиме на одному з українських телеканалів. Артистка розповіла, що бувають учасники, у яких невдалі виступи, проте вона хоче підтримати.

Вже незабаром на українському телебаченні відбудеться прем'єра нового талант-шоу. Тоня Матвієнко напередодні телевізійної презентації розповіла деякі деталі зйомок.

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У складі суддів є також чоловік виконавиці – Арсен Мірзоян і мама – Ніна Матвієнко. Чи є між ними суперечки щодо учасників і яка Тоня в ролі журі – читайте далі.

Тоня Матвієнко про суддівство на "Співають всі!"

Зірка поділилася, що завжди буває по-різному: "У більшості випадків я нагадую собі, що на шоу приходять і професіонали, і люди з народу. Наприклад, один із виступів був невдалим, але я підтримала учасницю, бо розуміла, що вона отримає мало балів".

Щодо суддівства з чоловіком і мамою, то Матвієнко розповіла, що суперечок немає. У кожного в родині є своя думка, яку поважають інші: "Не раз було так, що я натискала кнопку, а Арсен – ні".

"У нашому житті зараз такий темп, що я навіть не встигаю поговорити з мамою і з Арсеном. Паралельно зі зйомками у нас заплановані концерти. Ми спимо по п'ять годин, прокидаємося й знову кудись їдемо", – розповіла Тоня.