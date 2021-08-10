Уже вскоре на украинском телевидении состоится премьера нового талант-шоу. Тоня Матвиенко накануне телевизионной презентации рассказала некоторые детали съемок.

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В составе судей есть также муж исполнительницы – Арсен Мирзоян и мама – Нина Матвиенко. Есть ли между ними споры относительно участников и какая Тоня в роли жюри – читайте далее.

Тоня Матвиенко о судействе на "Поют все!"

Звезда поделилась, что всегда бывает по-разному: "В большинстве случаев я напоминаю себе, что на шоу приходят и профессионалы, и люди из народа. Например, одно из выступлений было неудачным, но я поддержала участницу, потому что понимала, что она получит мало баллов".

Что касается судейства с мужем и мамой, то Матвиенко рассказала, что споров нет. У каждого в семье есть свое мнение, которое уважают другие: "Не раз было так, что я нажимала кнопку, а Арсен – нет".

"В нашей жизни сейчас такой темп, что я даже не успеваю поговорить с мамой и с Арсеном. Параллельно со съемками у нас запланированы концерты. Мы спим по пять часов, просыпаемся и снова куда-то едем", – рассказала Тоня.