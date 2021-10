Останніми, хто потрапив у фінал шоу "Співають всі!", стали Єгор Уманець та Дар'я Ковтун. Відтак у фіналі співочого шоу опинились 14 фіналістів.

Хто пройшов у фінал "Співають всі"

Всі фіналісти шоу "Співають всі!”:

Валентин Мушинський

Олена Жигарєва

Муаяд Абдельрахім

Василь Демчук.

Катя Северова

Софія Артеменко

Наталія Слаква

Гурт 7teens

Ескен Зова

Гурт LIBERTY

Шломо Нізін

Владистав Малентьєв

Єгор Уманець

Дар'я Ковтун

Згідно з правилами шоу, кожен учасник повинен "розкачати" якнайбільше зіркових суддів. Вони віддають свої бали, піднімаючись з крісел й натискаючи червоні кнопки. Кожна кнопка дорівнює одному балу. Той, хто отримує найбільшу кількість балів, одразу потрапляє у фінал "Співають всі!". Між другим і третім місцем відбувається співоча "дуель", у якій треба виконати ще одну пісню та "підняти" якнайбільше суддів.



Правила фіналу – кожен учасник/учасниця співає пісню. Журі обирають трійку найкращих. Потім вони співають ще одну пісню, серед яких обирають переможця.

Чим вражав фінал шоу

Гурт LIBERTY

Гурт LIBERTY першим вийшов на сцену, щоб підкорити суддів. Зазначимо, що музиканти приїхали з міста Рівного. Вони разом навчалися в університеті, а після закінчення продовжили виступати разом.

У фіналі учасники виконали українську народну пісню "Дівчина весна", якою запалили зал та сподобалися суддям. Проте гурт отримав лише 50 балів. Співачка Jerry Heil дуже здивувалася результату та образилася на своїх колег, але пообіцяла гурту записати з ними пісню.

Олена Жигарєва

Наступною виступила Олена, яка виконала пісню "Russian Roulette" співачки Ріанни. Судді їй поставили лише 60 балів. Члени журі кажуть, що пісня доволі сумна, хоча дівчина заспівала її професійно. Олег Винник додав, що йому не вистачило артистичності - пісня не поєдналася з образом учасниці.

Додамо, що 39-річна виконавиця Олена прославилась завдяки участі в гурті "А-Студіо", а пісня "Улетаю" стала її найзнаковішим хітом.

Єгор Уманець

Третім вийшов 13-річний Єгор, який минулого випуску вразив суддів. У фіналі учасник заспівав пісню Ані Лорак “Любовь настала”. Його голос зачарував членів журі та довів їх до сліз. Хлопчик отримав 87 балів. Судді зізналися, що Єгор несе чарівну енергетику та має неймовірний голос.

Відомо, що 13-річний одесит Єгор Уманець народився в родині лікарів, однак він не хоче бути лікарем, бо не бачить себе в медицині. Хлопець вже написав 10 пісень і мріє скоро випустити альбом.

Валентин Мушинський

Далі на сцену шоу "Співають всі" вийшов Валентин, який сьогодні виконав пісню "Гора" гурту The Hardkiss. Хлопець отримав за виступ лише 40 балів. Судді заявили, що було доволі нудно та виконання їм не сподобалося. Проте були і члени журі, яким сподобалася пісня.

До слова, 28-річний співак з Луцька Валентин має власний гурт та навіть зізнається, що заявку на шоу за нього заповнив його напарник. Він дуже хоче отримати перемогу на шоу, щоб поїхати в Уганду.

Дар'я Ковтун

Після цього виступила Дар’я Ковтун. Дівчина заспівала пісню "Романс" Евгенії Отрадної. Від суддів учасниця отримала 91 бал. Члени журі зізналися, що виступ Дарії вразив їх та "зачепив" і це дійсно гідно перемоги.

Додамо, що 30-річна Дар'я – мама, дружина та співачка, яка виступає під псевдонімом ODARA. Це кохана піаніста Євгена Хмари, який на "Співають всі!" є одним із сотні суддів.

Василь Демчук

Наступним виступив Василь Демчук, хлопець виконав пісню Kaleo "Way down we go". Суддям дуже сподобався виступ, вони віддали йому 70 балів. Члени журі сказали, що він "недостарався", але співав красиво.

Юний 20-річний виконавець з Києва називає себе місцевим "Едом Шираном". Він пише та продає пісні, але також мріє стати відомим поп виконавцем в Україні.

Софія Артеменко

Учасниця Софія Артеменко знову заспівала українську народну пісню "Ой на горі". Дівчина отримала від суддів 84 бали. Члени журі були вражені її виступом та похвалили її за чудовий голос. Вони навіть подарували їй кілька подарунків.

Додамо, що 13-річна дівчинка родом з мальовничого містечка Сміла під Черкасами. Софія любить не лише співати, а й малювати.

Наталія Слаква

Наступною виступила Наталія Слаква. Жінка виконала пісню "Ми вдвоем" Максима Фадеєва. Учасниця запалила зал та підняла зі стільців багато суддів. За свій виступ жінка отримала 77 балів. Судді заявили, що вона дійсно "співала душею" і вразила їх. А Наталія Могилевська подарувала їй можливість записати власну пісню на її студії.

До слова, 35-річна Наталія Слаква з міста Верхівцеве, що на Дніпропетровщині, вже близько 20 років співає на вулиці та в електричках. Все почалося, коли були складні часи у її сім'ї, але вокальна справа їй так сподобалась, що вона продовжує це робити до сьогодні.

Муаяд Абдельрахім

Далі виступив 16-річний Муаяд, який заспівав пісню Димаша Кудайбергена "Sos Dun Terrien". Йому вдалося розчулити членів журі та зібрати овації. За свій виступ учасник отримав 97 балів. Члени журі зізналися, що в них були мурашки на тілі.

Додамо, що 16-річний Муаяд Абдельрахім є родом з Одеси. Він розповів, що його мама є українкою, а батько – сирійцем. Батьки дали йому арабське ім'я через власну домовленість: сини повинні мати ім'я, яке захоче батько, а доньки – які захоче матір.

Катерина Северова

Десятою на сцену вийшла Катерина Северова. Дівчина виконала пісню Наталії Могилевської "Ночь близится к утру", якою заполонила серця суддів. Проте вони віддали їй лише 73 бали, через що почалася палка дискусія. А Артем Пивоваров запропонував їй співпрацювати.

Додамо, 20-річна дівчина приїхала на "Співають всі!" з Миколаївської області. Вона займається музикою з дитинства і прагне, щоб так було все життя. Було чимало людей, які намагалися зашкодити Катерині в музичному розвитку, однак вона не здавалася.

Гурт 7teens

Наступним вийшли на сцену гурт 7teens. Учасники виконали пісню Charlie Puth "Attention", якою вразили всіх. Судді віддали їм 89 балів. Члени журі заявили, що вони круті та запалили зал, адже професійно виконали пісню.

Додамо, що підлітковий гурт родом з Івано-Франківська – в його склад входять шестеро юнаків і солістка Ярина.

Владистав Малентьєв

Владислав у фіналі шоу "Співають всі" дуже емоційно виконав пісню Тіни Кароль "Закрили твої очі". Члени журі були просто вражені, але сумнівалися, чи вставати. В результаті хлопець отримав 67 балів. Це було гідно, але Владислав не потрапив до трійки лідерів.

До слова, 20-річний хлопець з Донецька зізнався, що завжди був "білою вороною" серед однолітків, оскільки дуже любить творчий процес, вінтаж та ретро-епоху. Він мріє стати справжнім артистом.

Ескен Зова

Наступним вражав Ескен, який цього разу запалив піснею "Kiss" гурту Drunken Singers. Чоловік змусив більшість суддів танцювати та просто яскраво виступив. Члени журі віддали йому 90 балів та засипали його компліментами за виконання.

Додамо, що Ескен – кримчанин, який працює в затишній львівській кав'ярні біля свого будинку. Минулого разу він співав пісню про гордість.

Шломо Нізін

Останнім виступив Шломо Нізін, який намагався розтопити серця суддів піснею "Замыкая круг" Маргарити Пушкіної. Судді аплодували та вставали зі стільців. Проте не всіх членів журі учасник зміг вразити – йому віддали 70 балів, тож він не пройшов далі.

Додамо, що Шломо – 37-річний житель Ізраїля, який прилетів в Україну, аби продемонструвати свій талант. Чоловік є представником єврейської громади і дотримується суворих правил юдаїзму. Але він давно хотів вийти на велику сцену, оскільки там він наче стає зовсім іншою людиною.

Хто потрапив до трійки лідерів

З усіх 14 учасників журі обрали трійку найкращих. Тепер вони мають заспівають ще одну пісню, і серед них оберуть переможця. Результати від судді покажуть лише після останнього виступу.

За балами до трійки лідерів потрапили:

Ескен Зова – 90 балів;

Дар'я Ковтун – 91 бал;

Муаяд Абдельрахім – 97 балів.

Учасники співали по черзі. Перший виступив 13-річний Муаяд Абдельрахім. Хлопець виконав популярну пісню Rag'n'Bone Man "Skin", якою зачарував суддів.

Наступною виступила Дар'я Ковтун. Дівчина виконала французьку пісню "Padam", яка просто заполовина серця членів журі.

Третім заспівав Ескен Зова. Чоловік виконав пісню PianoBoy "Кохання", яка дуже сподобаллася суддям, адже всі підспівували та аплодували.

Хто переміг у шоу "Співають всі"

Так, за результатами голосів суддів перемогу здобув 13-річний Муаяд Абдельрахім. Хлопчик вразив всіх суддів та отримав за фінальну пісню – 84 бали.

Друге місце посів Ескен Зова – (79 балів), а третє – Дар'я Ковтун (67 балів).

Додамо, що переможець отримує головний приз проєкту – 500 000 гривень. Він може розпоряджатися призовими грошима на свій розсуд.

"Хтось вважатиме за потрібне вкластись у музичний репертуар, а хтось купить собі квартиру. Правила шоу не обмежують володаря призу", – сказав директор Департаменту розважальних програм каналу "Україна" Анатолій Сябро.

