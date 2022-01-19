Мавпочки обікрали співака Gena Viter під час відпочинку на Шрі-Ланці: курйозна історія

Український співак Gena Viter відпочиває на Шрі-Ланці. Під час відпустки в артиста сталася курйозна та водночас приголомшлива ситуація. Мавпочки вкрали в нього сумку з документами, ключами та грошима.

Знаменитості у період зимових свят надають перевагу відпочинку на березі океану. Співак Gena Viter (справжнє ім'я – Геннадій Вітер) полетів на Шрі-Ланку.

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Геннадій опублікував в інстаграмі серію відео, де розповів, яка курйозна історія з мавпочками трапилася з ним під час відпочинку на острові.

Як мавпочки обікрали Gena Viter

Під час екскурсії артист вирішив сфотографувати неймовірно гарні краєвиди. Він дістав телефон, а сумку з документами, ключами та грошима поклав якомога далі від себе. Та не встиг озирнутися, як дві мавпи підбігли до неї й одна з них поцупила сумку й побігла на пальму. Геннадій зрозумів, що самостійно йому не вдасться повернути речі, тому звернувся за допомогою до місцевих мешканців. Саме вони посприяли тому, щоб мавпа повернула сумку.

Зараз я спокійний, усміхаюся, але ще два години тому паніка домінувала над усіма емоціями. Щоразу, коли дивився сюжети, де люди застерігали не залишати речі там, де багато мавп, думав, що це може трапитися з будь-ким, але не зі мною,

– сказав Вітер.

Він закликав підписників не бути самовпевненими та розуміти, що потрібно бути обачними. Співак щасливий, що все завершилося саме так і тепер пригадує цю історію з усмішкою.

Для перегляду всіх відео гортайте праворуч:

Реакція колег і мережі

Такий допис зацікавив підписників і колег Геннадія. Вони хвилювалися, чи вдалося артистові повернути вкрадені речі. А також радили йому не залишати більше речі без нагляду.

Шоумен Julik: "Вдалося хоч повернути все?".

Співачка Myata: "Генко, закривай вікна в номері, вони туди також залазять".

Ведучий Олексій Суханов: "Так повернув все? Сумку і що в ній було?".

Модель Міла Кузнєцова: "Чудове завершення страшної історії".

Коментарі під дописом Gena Viter / Скриншоти з інстаграму співака