Помер італійський співак Тото Кутуньйо: як на його смерть реагують в мережі

22 серпня помер відомий італійський співак Тото Кутуньйо. Про це повідомив його менеджер. Відтак італійські знаменитості почали реагувати на смерть артиста.

Відомо, що виконавець помер внаслідок хвороби. Він тривалий час лікувався, однак за останні місяці йому стало гірше.

До теми Вітав Путіна та підтримав анексію Криму: як Тото Кутуньйо ставився до України

Джанні Моранді

Популярний італійський виконавець, актор та друг Тото Кутуньйо згадав, що вже давно знає співака та написав йому приємні слова.

Тото Кутуньйо, який був справжнім італійцем, пішов. Автор і перекладач великої італійської традиції. Він написав одну з найвідоміших італійських пісень у світі – L'ITALIANO. Ми знаємо один одного цілу вічність,

– зазначив співак.

Вітторіо Згарбі

Італійський телеведучий, арткритик та політик також поширив фото виконавця та присвятив йому допис на своїй сторінці у фейсбуці.

Джорджа Мелоні

Голова Ради міністрів Італії також присвятила публікацію Тото Кутуньйо.

Окрім цього, на смерть Тото активно реагують різноманітні видання, як італійські, так і світові. Ба більше, в інстаграмі, фейсбуці та інших соціальних мережах фан-акаунти та шанувальники присвячують пости артисту. Вони публікують його найпопулярніші пісні, пишуть слова вдячності та захоплення його творчістю.

Що відомо про смерть співака: коротко

Виконавець вже давно боровся з онкологією. У 2007 році в нього виявили пухлину простати. Відтак йому зробили операцію. Однак його боротьба тривала, оскільки хвороба повернулася у січні 2009 року. Згодом виконавець пройшов інтенсивний курс хіміотерапії. Співак продовжував лікуватися, проте за останні місяці стан його здоров'я сильно погіршився. Відтак Тото помер 22 серпня близько 16:00 у лікарні Сан-Рафаеле в Мілані, куди він був госпіталізований.