Відомо, що виконавець помер внаслідок хвороби. Він тривалий час лікувався, однак за останні місяці йому стало гірше.

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Джанні Моранді

Популярний італійський виконавець, актор та друг Тото Кутуньйо згадав, що вже давно знає співака та написав йому приємні слова.

Тото Кутуньйо, який був справжнім італійцем, пішов. Автор і перекладач великої італійської традиції. Він написав одну з найвідоміших італійських пісень у світі – L'ITALIANO. Ми знаємо один одного цілу вічність,

– зазначив співак.

Вітторіо Згарбі

Італійський телеведучий, арткритик та політик також поширив фото виконавця та присвятив йому допис на своїй сторінці у фейсбуці.

Джорджа Мелоні

Голова Ради міністрів Італії також присвятила публікацію Тото Кутуньйо.

Окрім цього, на смерть Тото активно реагують різноманітні видання, як італійські, так і світові. Ба більше, в інстаграмі, фейсбуці та інших соціальних мережах фан-акаунти та шанувальники присвячують пости артисту. Вони публікують його найпопулярніші пісні, пишуть слова вдячності та захоплення його творчістю.