Відомо, що Тото кілька разів був в Україні, передає 24 Канал. Він казав, що йому подобалася наша країна і дівчата. І хоч Тото співав "Червону руту" і говорив про "любовний роман з Україною", він також відкрито підтримував Путіна.

Цікаво Помер відомий італійський співак Тото Кутуньйо

Як Тото Кутуньйо ставився до України

Ще у 2019 році артист став на сторону Росії. Тоді Тото опублікував звернення, у якому відкрито підтримав політику Владіміра Путіна та анексію Криму. Крім того, він був в той час "членом асоціації друзів Путіна".

Кутуньйо навіть привітав російського диктатора з днем народження. Особисте послання від співака з'явилося на ютуб-каналі "Друзі Путіна в Італії та в усьому світі"

Тому група депутатів Верховної Ради готувала звернення до тодішнього Голови СБУ Василя Грицака з проханням заборонити в’їзд Сальватору Кутуньйо на територію України.

Потім Тото спробував виправдати себе. У 2019 році він знову приїхав до України та розповів ТСН, що не згоден з діями Путіна в Криму. Вітання Кутуньйо, начебто, теж присвятив не особисто президенту Росії.

За словами музиканта, йому неодноразово пропонували виступити на окупованому півострові, проте співак завжди відмовляв.

Цікаво, що Кутуньйо зізнавався, що бачив Путіна тільки один раз – на концерті в Кремлі, тож нібито не може бути його "другом".

Наприкінці концерту російський президент підійшов, потиснув мені руку і привітав мене – це був єдиний раз, коли я бачив пана Путіна,

– сказав він.

Що відомо про Туту Кутуньйо, який помер 22 серпня