Співак MELOVIN став учасником "Танців з зірками": екстравагантне відео

Цього разу виклик на шоу "Танці з зірками" прийняв MELOVIN! Неординарний виконавець, який вже підкорював світ українського шоубізу яскравими перформансами і скандалами, от-от вийде на головний паркет проєкту й покаже всі свої танцювальні таланти.

П'ятий сезон "Танців з зірками" вже майже зібрав усіх зіркових учасників шоу. Танцювальний проєкт, який так чекають глядачі, вийде на українські екрани 5 вересня о 21:00 на телеканалі 1+1.

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MELOVIN – новий учасник "Танців з зірками"

Українському співакові MELOVIN, справжнє ім'я якого Константин Бочаров, виклик кинула його колега – молода виконавиця і експідопічна Дмитра Монатика Lida Lee. Для того, щоб сповістити про свою участь у проєкті, епатажний MELOVIN відзняв не менш епатажний ролик в інстаграмі.

На відео хлопець спочатку не лише відпочиває, їсть фрукти, й насолоджується маскою з огірків, а й відмовляється від усіх телефонних дзвінків, які до нього надходять. Однак, коли йому повідомляють, що телефонує абонентом від "Танці з зірками", виконавець підхоплюється і починає збиратись на шоу.

Також MELOVIN зізнався, як батьки відреагували на його камінг-аут

«Люблю робити те, чого від мене точно не очікують. «Танці з зірками» стануть відмінним трампліном і виходом зі звичного музичного середовища у щось нове. Якщо когось і цікавить участь заради участі, то мене цікавить саме перемога в шоу»,

– поділився MELOVIN.

Свій #танціззіркамиchallenge яскравий співак передав українському спортсменові й бронзовому призеру літніх Олімпійських ігор-2020 в Токіо – Стасу Горуні.