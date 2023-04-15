Заслуговує на славу: Lue Bason, який поскандалив з Євробаченням, випустив перший мініальбом

Український співак Lue Bason (Лу Бейсон) випустив мініальбом "142" та кліп на пісню Star. Це перший альбом артиста після того, як він пішов з гурту Cloudless і поскандалив з Нацвідбором Євробачення-2023.

Назва першого мініальбому Lue Bason (справжнє ім'я – Юрій Каналош) є натяком на його домашню адресу та символізує гордість за те, звідки він походить. До нього ввійшли чотири англомовні пісні – Tell me, Butterfly, Parasite та Star, прем'єра якої відбулася 7 квітня разом з кліпом.

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Lue Bason каже, що цим мініальбомом прагне продемонструвати, що українські артисти можуть конкурувати з найвідомішими іменами музичної індустрії та заслуговують визнання на світовій арені.

Інколи я забуваю, що цей EP мій другий сольний реліз, і що я практично починаю з нуля. Я вдячний кожному, хто допомагає мені будувати це, і я ніколи не забуду тих, хто зі мною з самого початку. Люблю вас дуже сильно,

– написав Lue Bason в інстаграмі.

У коментарях на ютубі наголосили:

"Ти заслуговуєш на славу і визнання";

"Дуже гарно! Слідкую за вами ще з часів "Х-фактора", пишаюся! Цей EP просто шедевр";

"Я відчув, що мої емоції змінилися від музики та слів. Оцінив це як шедевр".

До речі, в юнака багато фанів з-за кордону, адже чимало коментарів англійською.

Нагадаємо, раніше Юрій Каналош був фронтменом гурту Cloudless, який двічі виходив у прямі ефіри Нацвідбору Євробачення – у півфінал 2020 року та у фінал 2022 року. Цьогоріч юнак пробував підкорити конкурс як сольний артист, однак відмовився від участі ще до оголошення фіналістів. Він звинувачував Суспільне у фальсифікації голосів і осоромив Джамалу, яка нібито "теренькала з Лодигіним і сиділа в телефоні" під час його виступу на Нацвідборі 2022 року, а тоді поставила найнижчий бал.