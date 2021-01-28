Співак Julik потрапив у ДТП в Києві: відео

Колишній учасник гурту Dzidzio Julik потрапив у ДТП в столиці. Співак не впорався з кермуванням через ожеледь та в'їхав у припарковане на проїжджій частині авто.

Джерело: тікток співака Julik

Артист поскаржився, що дорога, якою він їхав до студії на Подолі, була слизька та не посипана комунальниками.

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Співак Julik потрапив у ДТП в Києві

Аварія сталась вранці 28 січня, коли Julik (справжнє ім'я – Назар Гук) добирався на студію, що на Подолі. За словами музиканта, він їхав на малій швидкості та виїжджав з закритого повороту. Поверхня дороги була слизькою, а посипати її комунальники стали вже після ДТП. Тому автомобіль артиста в'їхав у припарковане авто.

За 10 хвилин після аварії прибули правоохоронці. На щастя, співак відбувся легким переляком. Він наголосив, що в негоду краще не сідати з кермо.

Єдине, що хочу сказати, Слава Богу, що все так закінчилось. Водії, будьте пильними та, за можливості, у період негоди не виїжджайте. Здоров'я понад усе,

– зазначив Julik.