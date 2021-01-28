58-річна американська акторка Демі Мур відкрила показ італійського будинку моди Fendi на тижні моди в Парижі. Зірка вийшла на подіум у звабливому вбранні та спантеличила публіку виглядом після невдалої пластики.

Джерело: 24 канал

Обличчя Демі Мур змінилось до невпізнаваності й стало неприроднім.

Читайте також Демі Мур показала дорослих доньок: зворушливе спільне фото

На ефектному скляному подіумі акторка з'явилась в розкішному атласному костюмі чорного кольору. Вбрання складалося зі штанів прямого крою та топа з широкими рукавами та глибоким декольте, яке зухвало оголило груди Демі Мур. Образ знаменитість довершила чорним взуттям з блискітками, золотистим клатчем і довгими сережками.

"Здійснила підліткову мрію. Дякую, Кіме Джонс, за те, що я відкрила шоу Fendi SS21, і вітаю з красивим і чарівним дебютом", – написала модель.

Однак справжній фурор у мережі викликав не вишуканий образ зірки Голлівуду, а її зовнішній вигляд. Перед публікою вона з'явилась з неприродними вилицями та спотвореними губами. Схоже, вона прагнула виділити вилиці, позбутися зморшок і зробити овал обличчя чіткішим. Користувачі твіттера встигли припустити, що Демі Мур стала жертвою невдалої пластичної операції.

Невже це Демі Мур. Її не впізнати;

На жаль, але, схоже, вона теж перекроїла своє обличчя;

Я зареєструвався у твіттері тільки заради того, щоб побачити ваші обговорення її нового обличчя;

Що сталося з обличчям Демі?

Для чого такі величезні вилиці;

Що з нею сталося? Звільніть її пластичного хірурга;

Вона не бачить, що спотворена? Як ходити з таким обличчям?

Сама Демі Мур наразі жодним чином не відреагувала на шквал критики в мережі, тому прихильники припускають, що обличчя зірки спотворив невдалий грим стилістів.