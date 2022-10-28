Облила кавою і послала в "хохляндію": на співачку SHADU накинулася росіянка в Молдові

Українська співачка SHADU хотіла зняти патріотичне відео в Молдові, але через синьо-жовтий прапор на неї накинулася росіянка. Жінка з криками "слава Росії" облила артистку кавою, штовхалася і втекла. Зірка відповіла всім фанатам "русского міра".

Росіянка напала на SHADU (справжнє ім'я – Ксенія Шадурська) в парку, коли вона з українським прапором і собакою чекала на режисера, щоб зняти патріотичне відео під трек Stand with Ukraine. Усе мало не закінчилося бійкою.

Читайте також Анатолій Анатоліч гостро висміяв Регіну Тодоренко, яка ридає в Росії через сукню

З відео видно, що до співачки підбігла жінка зі словами: "Вали в свою хохляндию. Слава России, понятно". Вона штовхнула SHADU, облила кавою і втекла.

SHADU прокоментувала інцидент з росіянкою

Зірка заявила, що звикла до "любителів русского міра" в соцмережах, тоді як на вулиці стикнулася з ними вперше. SHADU наголосила, що росіянка напала на неї тільки тому, що вона українка з синьо-жовтим прапором. На її думку, цей інцидент характеризує всю націю окупантів.

Зараз я хочу звернутися до всіх росіян. Ви – кацапські вибл*дки, ви – дно, ви – перегній, після того, що ви зробили з моєю країною, ви не маєте права на існування, ви не маєте права відкривати свій поганий рот. Ви не маєте права підходити до нас, українців. Ви не маєте права жити в ХХІ столітті,

– обурилася SHADU.

"Слава Росії" лише у складі України. У мене все", – закінчила співачка.