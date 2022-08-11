Українська співачка NAVKA (справжнє ім'я Марина Тимофійчук) пригадала виступ на "Х-Факторі" у 2019 році. Вона розповіла 24 каналу, як на неї вплинуло шоу.

Читайте також Оля Цибульська повернулася до Києва та показала романтичне побачення з чоловіком: відео

NAVKA про участь в "Х-Факторі"

Школу вокального проєкту пройшло чимало артистів сучасної української сцени – KAZKA, Jerry Heil, БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, Мішель Андраде та багато інших. NAVKA розповіла, як "Х-Фактор" допоміг їй у розвитку.

"Х-Фактор" – це був цікавий досвід, я щаслива, що змогла заспівати свою пісню “Татанці", яка на той момент вже була успішною, але проєкт дозволив мені розширити свою аудиторію ще більше. Іноді чую від людей, що багато хто почув про мене через "Х-Фактор",

– зізналась співачка.

"Тим паче я розумію, що пісня – це зброя. "Х-Фактор" допоміг мою зброю ще більше загартувати й заточити. Я вважаю, що в нашому житті немає нічого зайвого, всі наші успіхи та невдачі – це "школа", це все уроки. Навіть якщо є тяжкий період в житті, то просто його треба сприймати, як урок. А за уроки, за досвід потрібно платити".

NAVKA на "Х-Факторі": дивіться відео онлайн

Повне інтерв'ю з NAVKA читайте в рамках проєкту Інтерв'ю24

Додамо, про участь в шоу розповідала також артистка Мішель Андраде. Вона виступала там ще у 2013 році, коли у суддівському складі були росіяни.

"Коли я потрапила на проєкт, то вже знала цих людей, вони для мене були кумирами. У дитинстві мама включала пісні Ірини Дубцової, Філіпа Кіркорова. Для мене за честь було потрапити в їхню команду. Для мене ці люди зараз не існують. Ось так".