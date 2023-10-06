"Живу в лісі": де зараз відома співачка Lama та чому вона називає Ані Лорак "ботом"

Українська співачка Lama була на піку популярності у 2006 році, але згодом зникла з шоубізнесу. Де зараз артистка та що вона думає про зрадників – далі.

Співачка Lama (справжнє ім'я – Наталія Дзеньків) та лідерка однойменного гурту прославилась хітами "Мені Так Треба", "Моє Серце", "Літак" у 2006 році. Згодом вона взяла паузу та не світилась в інформаційному просторі, але з початку повномасштабного вторгнення повернулась на сцену, щоб допомагати ЗСУ.

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Кар'єрний шлях Lama

Гурт Lama виник у 2005 році, у перші роки Наталія була єдиною його учасницею. За концепцією, Лама – богиня-покровителька, що символізує особистість у давньошумерській міфології. Дебютний альбом "Мені так треба" отримав популярність, після чого колектив почав концертну діяльність.

Lama – "Літак": дивіться відео онлайн

У 2007 році гурт нагородили премією Best Ukrainian Act на церемонії MTV Europe Music Awards. Колектив Lama завжди виступав без фонограми, а також створив дуети з іншими українськими виконавцями.

Солістка Наталія Дзеньків також спробувала себе в ролі акторки. Вона зіграла у фільми "Тільки диво" режисерки Олени Каретник.

Lama після 24 лютого 2022

Співачка Lama виконувала пісні українською та популяризувала українську музику ще до повномасштабного вторгнення. Після 24 лютого її робота ще більше посилилась. Також зірка волонтерила, давала благодійні концерти й допомагала ЗСУ.

Повернення до шоубізнесу стало для Lama не надто приємним і комфортним. Більше часу співачка хоче приділяти сім'ї.

"Але не завжди виходить балансувати. Мене в якийсь період усі ці стреси, неврози, постійні переїзди та інші неприємні моменти відсунули назад – я вже не могла виступати в тому стані, в якому я була. Але все одно я знаходила в собі сили. Війна взагалі мене конкретно акумулювала".



Lama / Фото з інстаграму Lama

Lama зараз незаміжня, але перебуває у стосунках з коханим чоловіком. У неї немає дітей, але є два чотирилапих друга.

Я щаслива, я в стосунках, у мене дві собачки. Живу в лісі... Стараюся балансувати зі своєю командою, але вже увійшла в ритм,

– поділилась артистка.



Lama / Фото з інстаграму Lama

Що Lama думає про зрадників

Виконавиця висловилась про колег, які зрадили Україну. Вона назвала Ані Лорак "ботом", у якого нема душі.

Ви знаєте, що у нас 50% людей на Землі – це боти. Це люди без душі. Я не про когось конкретно говорю, але це люди, які не мають душі і які взагалі не розуміють, що коїться. У них немає своєї голови, немає своїх думок. Є багато того, чого ми не знаємо,

– сказала зірка.

У 2022 році Lama презентувала трек, який присвятила українським військовим.

Lama – "Сильні люди": дивіться відео онлайн