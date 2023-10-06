Певица Lama (настоящее имя – Наталья Дзенькив) и лидер одноименной группы прославилась хитами "Мені так треба", "Мое Серце", "Літак" в 2006 году. Впоследствии она взяла паузу и не светилась в информационном пространстве, но с начала полномасштабного вторжения вернулась на сцену, чтобы помогать ВСУ.

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Карьерный путь Lama

Группа Lama возникла в 2005 году, в первые годы Наталья была единственной ее участницей. По концепции, Лама – богиня-покровительница, символизирующая личность в древнешумерской мифологии. Дебютный альбом "Мені так треба" получил популярность, после чего коллектив начал концертную деятельность.

Lama – "Літак": смотрите видео онлайн

В 2007 году группа была награждена премией Best Ukrainian Act на церемонии MTV Europe Music Awards. Коллектив Lama всегда выступал без фонограммы и создал дуэты с другими украинскими исполнителями.

Солистка Наталья Дзинькив тоже попробовала себя в роли актрисы. Она сыграла в фильмы "Тільки диво" режиссера Елены Каретник.

Lama после 24 февраля 2022 года

Певица Lama исполняла песни на украинском и популяризировала украинскую музыку еще до полномасштабного вторжения. После 24 февраля ее работа еще больше усилилась. Также звезда волонтерила, давала благотворительные концерты и помогала ВСУ.

Возвращение к шоу-бизнесу стало для Lama не слишком приятным и комфортным. Больше времени певица хочет уделять семье.

"Но не всегда выходит балансировать. Меня в какой-то период все эти стрессы, неврозы, постоянные переезды и прочие неприятные моменты отодвинули назад – я уже не могла выступать в том состоянии, в котором я была. Но все равно я находила в себе силы. Война вообще меня конкретно аккумулировала".



Lama / Фото с инстаграма Lama

Lama сейчас незамужем, но находится в отношениях с любимым мужчиной. У нее нет детей, но есть два четырехлапых друга.

Я счастлива, я в отношениях, у меня две собачки. Живу в лесу... Стараюсь балансировать со своей командой, но уже вошла в ритм,

– поделилась артистка.



Lama / Фото с инстаграма Lama

Что Lama думает о предателях

Исполнительница высказалась о коллегах, предавших Украину. Она назвала Ани Лорак "ботом", у которого нет души.

Вы знаете, что у нас 50% людей на Земле – это боты. Это люди без души. Я не о ком конкретно говорю, но это люди, которые не имеют души и вообще не понимают, что творится. У них нет своей головы, нет своих мыслей. Есть много того, чего мы не знаем,

– сказала звезда.

В 2022 году Lama представила трек, который посвятила украинским военным.

Lama – "Сильные люди": смотрите видео онлайн