Певица Келли Роуленд во второй раз стала мамой: трогательное первое фото малыша
Известная американская певица Келли Роуленд во второй раз стала мамой. Она родила сына. Также звезда воспитывает 6-летнего сына Тайтона от мужа Тома Везерспуна.
Источник: инстаграм Келли Роуленд
Счастливую весть исполнительница сообщила, обнародовав первое трогательное фото малыша со старшим сыном.
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Келли Роуленд во второй раз стала мамой
39-летняя американская певица Келли Роуленд и ее 46-летний муж, музыкальный менеджер, Тим Везерспун во второй раз стали родителями. У счастливых супругов родился сын, которого назвали Ноа.
Келли Роуленд родила сына 10 дней назад. Но с поклонниками она поделилась новостью только в субботу, 30 января. Она опубликовала первое трогательное фото с двумя сыновьями. На нем старший Тайтон лежит у новорожденного и мило смотрит на него. Певица не показала лица малыша.
В 21 день 2021 года XXI века Ноа Джон Везерспун поздравил нас! Мы так благодарны,
- написала Келли Роуленд под фото.
Сыновья Келли Роуленд / Фото из инстаграма певицы
Что известно о беременности Келли Роуленд
О том, что артистка ожидает рождения второго ребенка, она сообщила особым способом. Келли Роуленд снялась в роскошной фотосессии и предстала на обложке глянца Women's Health с округлым животом.
Тогда звезда отметила, что очень внимательно относится к своему здоровью. А также она не планирует уходить в декрет, ведь хочет порадовать своих поклонников новым музыкальным альбомом.
Для просмотра всех фото листайте справа:
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