Известная американская певица Келли Роуленд во второй раз стала мамой. Она родила сына. Также звезда воспитывает 6-летнего сына Тайтона от мужа Тома Везерспуна.

Источник: инстаграм Келли Роуленд

Счастливую весть исполнительница сообщила, обнародовав первое трогательное фото малыша со старшим сыном.

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Келли Роуленд во второй раз стала мамой

39-летняя американская певица Келли Роуленд и ее 46-летний муж, музыкальный менеджер, Тим Везерспун во второй раз стали родителями. У счастливых супругов родился сын, которого назвали Ноа.

Келли Роуленд родила сына 10 дней назад. Но с поклонниками она поделилась новостью только в субботу, 30 января. Она опубликовала первое трогательное фото с двумя сыновьями. На нем старший Тайтон лежит у новорожденного и мило смотрит на него. Певица не показала лица малыша.

В 21 день 2021 года XXI века Ноа Джон Везерспун поздравил нас! Мы так благодарны,

- написала Келли Роуленд под фото.



Сыновья Келли Роуленд / Фото из инстаграма певицы

Что известно о беременности Келли Роуленд

О том, что артистка ожидает рождения второго ребенка, она сообщила особым способом. Келли Роуленд снялась в роскошной фотосессии и предстала на обложке глянца Women's Health с округлым животом.

Тогда звезда отметила, что очень внимательно относится к своему здоровью. А также она не планирует уходить в декрет, ведь хочет порадовать своих поклонников новым музыкальным альбомом.

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