Даша довго терпіла біль, однак, коли вже не могла сидіти, то звернулася до спеціалістів. Тепер розпочинає працювати над покращенням стану спини.

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Даша Квіткова про проблеми зі спиною

Блогерка в інстаграм-сторіз розповіла, що під час обстеження виявилося, що в її хребті є грижа. Даша заспокоїла шанувальників, коли повідомила, що вдасться уникнути хірургічного втручання. Потрібно лише ходити на масажі на спеціальному приладі.

На грижу повпливала вагітність Квіткової, бо її спина просто не була готова до того, щоб виносити малюка.



Даша Квіткова про проблеми з хребтом / Скриншот інстаграм-сторіз Квіткової



Даша Квіткова про проблеми з хребтом / Скриншот інстаграм-сторіз Квіткової

"А пішла до лікаря сьогодні, бо було боляче навіть сидіти. Початок покладено. Хочу привести себе в форму, бо спина має витримати другу вагітність", – написала Даша.



Даша Квіткова про проблеми з хребтом / Скриншот інстаграм-сторіз Квіткової

Зазначимо, на сильний біль у спині під час вагітності поскаржилася наречена Романа Сасанчина – Іванна. Вона зізналася, що не може сидіти, ходити, лежати. І щодня стає все складніше.