У спідницях довжини міді та з дітьми: з'явились нові фото Олени Зеленської для Elle

Дружина президента прикрасила вересневу обкладинку Elle, яка присвячена 20-річчю глянцю в Україні. Тоді Олену Зеленську сфотографували зі школярами. Днями в мережу потрапили нові кадри з фотосесії.

З них видно, що локацією для фотосесії стала одна з українських шкіл. Якщо хлопці й дівчата позували в однакових шкільних формах, то Олена Зеленська змінювала вбрання, проте все ж дотримувалась офіційного дрес-коду.

Не пропустіть Олена Зеленська прикрасила обкладинку українського Elle

На одному з кадрів перша леді зображена з дітьми на коридорі, очевидно, під час перерви. На ній біла спідниця довжини міді – приталена на стегнах і ширша внизу. Вона чудово поєднувалась з вкороченим темно-сірим топом і стильними чорними лоферами.

Перед фотографом Зеленська з'явилась з ідеальною хвилястою укладкою та за руку зі школярками. Світлина щира й жива, адже дружина президента широко усміхається, тоді як дівчат застали в русі.

Олена Зеленська для Elle / Фото з глянцю

На іншому фото Олена Зеленська позує вже на уроці математики. Вона одягнена у широку спідницю з накладними кишенями, сорочку з дрібним принтом, темні гетри й ті ж самі лофери. У другому образі перша леді виглядала надзвичайно стильно.

Олена Зеленська для Elle / Фото з глянцю

Нагадаємо, Олена Зеленська й раніше позувала для обкладинок журналів: