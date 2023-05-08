Попри скандал Спартак Суббота продовжує випускати "Подкаст терапію": тепер з новим співведучим
Так званий психотерапевт Спартак Суббота після скандалу з розслідуванням та, ймовірно, несправжнім дипломом вирішив продовжувати випускати авторський подкаст. Однак в інфлюенсера з'явилась нова співведуча замість Євгена Яновича.
У квітні журналіст-розслідувач Ілля Полудьонний опублікував матеріал, у якому викрита уся правда про те, ким є насправді Суббота та чому його не можна називати "психотерапевтом". Через це близько місяця не виходили випуски шоу "Подкаст терапія", однак уже 8 травня світ побачив свіжу програму з новою ведучою, – повідомляє 24 Канал.
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"Подкаст терапія" виходитиме
Власне, у 87 випуску подкасту Спартака можна побачити зі співведучою Іриною. Як відомо, усі попередні випуски шоу у її кріслі сидів гуморист та актор Євген Янович.
Наразі інформації про нову напарницю Субботи в мережі немає. Також не зрозуміло, яка мотивації була в дівчини для того, аби брати участь в подкасті після скандалу.
Випуск "Подкасту терапія" з новою ведучою Іриною: дивіться відео з каналу Спартака Субботи
Користувачі мережі помітили цікаву деталь: раніше в описі до подкасту Субботи зазначалось, що його автор є лікарем. Однак в описі до 87 випуску цього "чомусь" немає.
Янович також випустив шоу
- Після публікації Полудьонним розслідування про Спартака через певний час ситуацію прокоментував співведучий "Подкасту терапія" та тривалий час хороший друг Субботи – Євген Янович.
- Він заявив, що був професійно опрацьований брехуном та натякнув, що його "колега" ніякий не лікар-психотерапевт, не колишній працівник СБУ та не служив у війську.
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Окрім того, Янович 5 травня опублікував у своєму ютубі перший випуск авторського шоу "20:23", у якому запрошеними гостями були волонтер, громадський діяч, лідер думок Ігор Лаченков та журналістка-волонтерка Ярослава Гресь.
Нове шоу "20:23" Євгена Яновича: дивіться відео з його ютуб-каналу