В апреле журналист-расследователь Илья Полуденный опубликовал материал, в котором разоблачена вся правда о том, кто на самом деле Суббота и почему его нельзя называть "психотерапевтом". Поэтому около месяца не выходили выпуски шоу "Подкаст терапия", однако уже 8 мая мир увидел свежую программу с новой ведущей, – сообщает 24 Канал.

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"Подкаст терапия" будет выходить

Собственно, в 87-м выпуске подкаста Спартака можно увидеть с соведущей Ириной. Как известно, все предыдущие выпуски шоу в кресле сидел юморист и актер Евгений Янович.

Пока информации о новой напарнице Субботы в сети нет. Также непонятно, какая мотивация была у девушки для того, чтобы участвовать в подкасте после скандала.

Выпуск "Подкаста терапия" с новой ведущей Ириной: смотрите видео с канала Спартака Субботы

Пользователи сети заметили интересную деталь: ранее в описании подкаста Субботы отмечалось, что его автор является врачом. Однако в описании к 87 выпуску этого "почему-то" нет.

Янович также выпустил шоу

После публикации Полуденным расследование о Спартаке через некоторое время ситуацию прокомментировал соведущий "Подкаста терапия" и долгое время хороший друг Субботы – Евгений Янович.

Он заявил, что был профессионально проработан лжецом и намекнул, что его "коллега" никакой не врач-психотерапевт, не бывший работник СБУ и не служил в армии.

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Кроме того, Янович 5 мая опубликовал на своем ютубе первый выпуск авторского шоу "20:23", в котором приглашенными гостями были волонтер, общественный деятель, лидер мнений Игорь Лаченков и журналистка-волонтерка Ярослава Гресь.

Новое шоу "20:23" Евгения Яновича: смотрите видео с его ютуб-канала