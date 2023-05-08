У квітні журналіст-розслідувач Ілля Полудьонний опублікував матеріал, у якому викрита уся правда про те, ким є насправді Суббота та чому його не можна називати "психотерапевтом". Через це близько місяця не виходили випуски шоу "Подкаст терапія", однак уже 8 травня світ побачив свіжу програму з новою ведучою, – повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Навчався у Богомольця чи ні: ЗМІ з'ясували, яку освіту насправді має Спартак Суббота

"Подкаст терапія" виходитиме

Власне, у 87 випуску подкасту Спартака можна побачити зі співведучою Іриною. Як відомо, усі попередні випуски шоу у її кріслі сидів гуморист та актор Євген Янович.

Наразі інформації про нову напарницю Субботи в мережі немає. Також не зрозуміло, яка мотивації була в дівчини для того, аби брати участь в подкасті після скандалу.

Випуск "Подкасту терапія" з новою ведучою Іриною: дивіться відео з каналу Спартака Субботи

Користувачі мережі помітили цікаву деталь: раніше в описі до подкасту Субботи зазначалось, що його автор є лікарем. Однак в описі до 87 випуску цього "чомусь" немає.

Янович також випустив шоу

Після публікації Полудьонним розслідування про Спартака через певний час ситуацію прокоментував співведучий "Подкасту терапія" та тривалий час хороший друг Субботи – Євген Янович.

Він заявив, що був професійно опрацьований брехуном та натякнув, що його "колега" ніякий не лікар-психотерапевт, не колишній працівник СБУ та не служив у війську.

До теми "Спартак – масон, був у СБУ й АТО, а я – д*лб**об": Янович розповів, як "друг" брехав йому рік

Окрім того, Янович 5 травня опублікував у своєму ютубі перший випуск авторського шоу "20:23", у якому запрошеними гостями були волонтер, громадський діяч, лідер думок Ігор Лаченков та журналістка-волонтерка Ярослава Гресь.

Нове шоу "20:23" Євгена Яновича: дивіться відео з його ютуб-каналу