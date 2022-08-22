У Соловій "запалало" від нового флешмобу: "Тризуб здорової людини"

Співачка Христина Соловій відреагувала на новий флешмоб від рекламної агенції Banda Agency та Мінкульту з "Тризубом Незалежності". Вона не розуміє, нащо вигадувати новий жест, який в України давно є свій знаменитий.

Соловій опублікувала фото з жестом, який колись вперше започаткував Вячеслав Чорновіл: три складені пальці, а мізинець та великі – зігнуті. На її думку, саме таким повинен бути жест українського тризуба, а не того, що запропонували у Banda Agency.

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У мене запалало. Навіщо вигадувати новий жест, якщо ми маємо справжній #тризубнезалежності довше, ніж саму Незалежність? Давайте покажемо Banda Agency та Мінкульту, як виглядає наш єдиний і справжній #тризубнезалежності! Публікуйте свої фото з тризубом та хештегом #тризубнезалежності,

– пише артистка.

Свій допис Соловій доповнила легендарним фото Чорновола та Віктора Ющенка з Помаранчевої революції.

Для перегляду усіх фото гортайте направо:

Прихильники Соловій подякували дівчині за її позицію та усвідомленість:

"Дякую, за позицію. Топ";

"Аааа, краса";

"Нарешті...тризуб здорової людини";

"Нарешті база! Хто не знає історії, той і вигадує дурниці";

"Підтримую, це наш тризуб";

"Це воля, це тризуб! А цей, що пропонують це реперський "east side", думаю, перекладати не треба";

"Дякую за цей допис! Ось тепер топ, так, як має бути, і велосипеда вигадувати не треба";

"Абсолютно згоден! Що за в*сер від "Банди" – не зрозуміло".

Що не так з флешмобом Banda Agency та Мінкульту

За два дні до Дня Незалежності рекламна агенція Banda Agency у співпраці з Міністерством культури та інформаційної політики України запустила флешмоб у соцмережах #ТРИЗУБНЕЗАЛЕЖНОСТІ. За бажанням, люди повинні були публікувати фотографії з жестом, який чимало українців протрактували не так, як це задумали творці. За словами представників флешмобу, вони використали жестову мову, і символ мав означати букву "Н", тобто "незалежність".

Після хейту у соцмережах про сексуальний підтекст жесту в агенції пояснили, що українці можуть зображати тризуб у будь-який спосіб, а вони обрали саме такий, аби його можна було використовувати по всій Україні – навіть на окупованих територіях без загрози для життя.