У Соловій "запалало" від нового флешмобу: "Тризуб здорової людини"
Джерело:інстаграм Христини Соловій
Співачка Христина Соловій відреагувала на новий флешмоб від рекламної агенції Banda Agency та Мінкульту з "Тризубом Незалежності". Вона не розуміє, нащо вигадувати новий жест, який в України давно є свій знаменитий.
Соловій опублікувала фото з жестом, який колись вперше започаткував Вячеслав Чорновіл: три складені пальці, а мізинець та великі – зігнуті. На її думку, саме таким повинен бути жест українського тризуба, а не того, що запропонували у Banda Agency.
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У мене запалало. Навіщо вигадувати новий жест, якщо ми маємо справжній #тризубнезалежності довше, ніж саму Незалежність? Давайте покажемо Banda Agency та Мінкульту, як виглядає наш єдиний і справжній #тризубнезалежності! Публікуйте свої фото з тризубом та хештегом #тризубнезалежності,
– пише артистка.
Свій допис Соловій доповнила легендарним фото Чорновола та Віктора Ющенка з Помаранчевої революції.
Для перегляду усіх фото гортайте направо:
Прихильники Соловій подякували дівчині за її позицію та усвідомленість:
- "Дякую, за позицію. Топ";
- "Аааа, краса";
- "Нарешті...тризуб здорової людини";
- "Нарешті база! Хто не знає історії, той і вигадує дурниці";
- "Підтримую, це наш тризуб";
- "Це воля, це тризуб! А цей, що пропонують це реперський "east side", думаю, перекладати не треба";
- "Дякую за цей допис! Ось тепер топ, так, як має бути, і велосипеда вигадувати не треба";
- "Абсолютно згоден! Що за в*сер від "Банди" – не зрозуміло".
Що не так з флешмобом Banda Agency та Мінкульту
За два дні до Дня Незалежності рекламна агенція Banda Agency у співпраці з Міністерством культури та інформаційної політики України запустила флешмоб у соцмережах #ТРИЗУБНЕЗАЛЕЖНОСТІ. За бажанням, люди повинні були публікувати фотографії з жестом, який чимало українців протрактували не так, як це задумали творці. За словами представників флешмобу, вони використали жестову мову, і символ мав означати букву "Н", тобто "незалежність".
Після хейту у соцмережах про сексуальний підтекст жесту в агенції пояснили, що українці можуть зображати тризуб у будь-який спосіб, а вони обрали саме такий, аби його можна було використовувати по всій Україні – навіть на окупованих територіях без загрози для життя.