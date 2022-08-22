Соловий опубликовала фото с жестом, который когда-то впервые положил начало Вячеслав Черновол: три сложенных пальца, а мизинец и большие – изогнутые. По ее мнению, именно таким должен быть жест украинского трезубца, а не предложенного в Banda Agency.

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У меня загорелось. Зачем придумывать новый жест, если у нас есть настоящий #трезубнезависимость дольше, чем сама Независимость? Давайте покажем Banda Agency и Минкульту, как выглядит наш единственный и настоящий #трезубнезависимости! Публикуйте свои фото с трезубцем и хештегом #тризубнезависимости,

– пишет артистка.

Свое сообщение Соловой дополнила легендарным фото Черновола и Виктора Ющенко из Оранжевой революции.

Для просмотра всех фото пролистывайте направо:

Поклонники Соловой поблагодарили девушку за ее позицию и осознанность:

"Спасибо, за позицию. Топ";

"Аааа, красота";

"Наконец-то… Трезубец здорового человека";

"Наконец-то база! Кто не знает истории, тот и придумывает глупости";

"Поддерживаю, это наш трезубец";

"Это воля, это трезубец! А этот, предлагающий это реперский "east side", думаю, переводить не надо";

"Спасибо за это сообщение! Вот теперь топ, так, как должно быть, и велосипеда придумывать не надо";

"Абсолютно согласен! Что за в*сер от "Банды" – не понятно".

Что не так с флешмобом Banda Agency и Минкульта

За два дня до Дня Независимости рекламное агентство Banda Agency в сотрудничестве с Министерством культуры и информационной политики Украины запустило флешмоб в соцсетях #ТРИЗУБНЕЗАВИСИМОСТИ. По желанию люди должны были публиковать фотографии с жестом, который многие украинцы протрактовали не так, как это задумали создатели. По словам представителей флешмоба, они использовали жестовой язык, и символ должен означать букву "Н", то есть "независимость".

После хейта в соцсетях о сексуальном подтексте жеста в агентстве объяснили, что украинцы могут изображать трезубец любым способом, а они выбрали именно таким, чтобы его можно было использовать по всей Украине – даже на оккупированных территориях без угрозы жизни.