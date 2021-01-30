В'ячеслава Соломку після висміювань української мови відсторонили від ефіру: відео

В'ячеслава Соломку, який працює телеведучим на каналі "Київ", відсторонили від ведення ефірів. Причиною стало висміювання Соломкою української мови у тіктоці. Інцидент обурив мережу, на що телеканал був змушений відреагувати.
Джерело: Телеканал "Київ"
У медіа вибачились за поведінку свого працівника. Там запевнили, що в ефір він не виходитиме.
Про що мовиться В'ячеслав Соломка висміяв українську мову, порівнявши з російською: відео обурило військових
На телеканалі визнали, що під час військової агресії на Донбасі, яку веде Росія проти України, жарти щодо української мови точно є недоречними.
Відзняті кадри зачіпають чутливу тему для багатьох українців і можуть трактуватися двозначно, що мав передбачити автор цих відео. Тому поки В’ячеслава Соломку відсторонено від ведення ефіру,
– мовиться на їхньому сайті.
Телеведучий розмістив своє відео, яке згодом стало скандальним, у популярній соцмережі тікток. Це відбулось ще у листопаді 2020 року.
Тоді Соломка разом з невідомою дівчиною називав однакові слова українською та російською мовою, висміюючи рідну мову.
Залупівка – бабочка, яйко-сподівайко – кіндер сюрприз, цюцюрковий злодіяка – аноніст,
– мовилось у відео.
Соломка висміяв українську мову: відео
Додамо, що така ситуація з Соломкою трапляється не вперше. Коли 16 січня сфера обслуговування перейшла на українську мову, Соломка також невдало пожартував.
Невдалий жарт телеведучого: відео
Додамо, що ситуація набула розголосу, коли відео побачив український військовий Євген Ісаєв – саме він спричинив скандал довкола дій телеведучого.