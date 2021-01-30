В'ячеслава Соломку після висміювань української мови відсторонили від ефіру: відео

В'ячеслава Соломку, який працює телеведучим на каналі "Київ", відсторонили від ведення ефірів. Причиною стало висміювання Соломкою української мови у тіктоці. Інцидент обурив мережу, на що телеканал був змушений відреагувати.

Джерело: Телеканал "Київ"

У медіа вибачились за поведінку свого працівника. Там запевнили, що в ефір він не виходитиме.

Про що мовиться В'ячеслав Соломка висміяв українську мову, порівнявши з російською: відео обурило військових

На телеканалі визнали, що під час військової агресії на Донбасі, яку веде Росія проти України, жарти щодо української мови точно є недоречними.

Відзняті кадри зачіпають чутливу тему для багатьох українців і можуть трактуватися двозначно, що мав передбачити автор цих відео. Тому поки В’ячеслава Соломку відсторонено від ведення ефіру,

– мовиться на їхньому сайті.

Як Соломка висміяв українську мову

Телеведучий розмістив своє відео, яке згодом стало скандальним, у популярній соцмережі тікток. Це відбулось ще у листопаді 2020 року.

Тоді Соломка разом з невідомою дівчиною називав однакові слова українською та російською мовою, висміюючи рідну мову.

Залупівка – бабочка, яйко-сподівайко – кіндер сюрприз, цюцюрковий злодіяка – аноніст,

– мовилось у відео.

Соломка висміяв українську мову: відео

Додамо, що така ситуація з Соломкою трапляється не вперше. Коли 16 січня сфера обслуговування перейшла на українську мову, Соломка також невдало пожартував.

Невдалий жарт телеведучого: відео

Додамо, що ситуація набула розголосу, коли відео побачив український військовий Євген Ісаєв – саме він спричинив скандал довкола дій телеведучого.