Вячеслава Соломку, который работает телеведущим на канале "Киев", отстранили от ведения эфиров. Причиной стало высмеивание Соломкой украинского языка в тиктоке. Инцидент возмутил сеть, на что телеканал был вынужден отреагировать.

Источник: Телеканал "Киев"

В медиа извинились за поведение своего сотрудника. Там заверили, что в эфир он не будет выходить.

О чем идет речь Вячеслав Соломка высмеял украинский язык, сравнив с русским: видео возмутило военных

На телеканале признали, что во время военной агрессии на Донбассе, которую ведет Россия против Украины, шутки относительно украинского языка точно неуместны.

Отснятые кадры затрагивают чувствительную тему для многих украинцев и могут трактоваться двусмысленно, что должен был предвидеть автор видео. Поэтому пока Вячеслава Соломко отстранен от ведения эфира,

– говорится на их сайте.

Как Соломка высмеял украинский язык

Телеведущий разместил свое видео, которое впоследствии стало скандальным, в популярной соцсети тикток. Это произошло еще в ноябре 2020 года.

Тогда Соломка вместе с неизвестной девушкой называл одинаковые слова на русском и украинском языке, высмеивая родной язык.

"Залупівка" – бабочка, "яйко-сподівайко" – киндер-сюрприз, "цюцюрковий злодіяка" – анонист,

– говорилось в видео.

Соломка высмеял украинский язык: видео

Добавим, что такая ситуация с Соломкой случается не впервые. Когда 16 января сфера обслуживания перешла на украинский язык, Соломка также неудачно пошутил.

Неудачная шутка телеведущего: видео

Добавим, что ситуация получила огласку, когда видео увидел украинский военный Евгений Исаев – именно он вызвал скандал вокруг действий телеведущего.